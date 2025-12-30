川普海湖莊園會晤納坦雅胡氣氛熱絡 但未就加薩和平計劃取得進展

美國總統川普（Donald Trump）29日在佛羅里達州海湖莊園與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）舉行私人午餐會談，雙方針對中東地區多項議題進行討論，但在加薩和平計劃方面未能取得明顯進展。

美國總統川普（右）與以色列總理納坦雅胡在海湖莊園進行會談。（圖／美聯社）

納坦雅胡此次訪問也是連續兩天內第二位外國領袖造訪海湖莊園，顯示川普在年終時期積極投入外交事務。會談開始時，川普向記者表示計劃與納坦雅胡討論「五個主要議題」，並暗示在會談前五分鐘內就三個議題接近達成共識。

廣告 廣告

兩位領袖在公開場合大量互相讚美，納坦雅胡抵達時表示：「我們從未在白宮有過像川普總統這樣的朋友，甚至沒有接近的。」川普則回應稱：「以色列在大多數其他領袖領導下，今天將不復存在。」

納坦雅胡宣布將授予川普以色列和平獎，使其成為首位獲得此項殊榮的非以色列人。川普稱這項獎項「非常令人驚訝且深表感謝」，並讚揚納坦雅胡是一位「戰時」領袖。

兩位領袖見面時氣氛熱絡。（圖／美聯社）

儘管雙方關係表面融洽，川普承認美以兩國在約旦河西岸問題上存在分歧。川普反對以色列併吞該地區，與許多西方和阿拉伯國家立場一致。川普向CNN記者表示：「我們就約旦河西岸進行了長時間的重大討論，我不會說我們在約旦河西岸問題上百分之百同意。」

關於加薩和平計劃第二階段的推進，川普與納坦雅胡未能達成協議。這項僵局已延緩永久和平工作及最終重建努力的進展。川普淡化缺乏進展的情況，堅稱對以色列在該地區的行動「不擔心」，儘管自停火生效以來，以色列軍方已殺死數百名巴勒斯坦人。

川普將計劃成功主要歸因於哈瑪斯同意解除武裝，但這不太可能緩解川普政府內部對納坦雅胡拖延進入下一階段的擔憂。川普暗示談判的困難性，表示納坦雅胡對給予「第二次機會」持懷疑態度。

延伸閱讀

習近平未告知發動對台軍演 川普：不擔心、我們交情很好

川普回應解放軍對台軍演：習近平沒說、也不擔心局勢

澤倫斯基：美同意15年安全保障 烏方盼延長30至50年