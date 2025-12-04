川普涉宏都拉斯大選新骨牌效應！ 謝金河：台灣外交有望突圍

宏都拉斯總統大選計票陷入膠著。選委會主席保拉呼籲各方自制。路透社



川普重塑世界新秩序的第一張骨牌就是注宏都拉斯的總統大選！財訊傳媒董事長謝金河表示，過去中國在美國後院灑錢挖牆角，拜登政府忍氣吞聲，但川普展開絕地大反攻都是玩真的！宏都拉斯變天，將形成中南美洲的新骨牌效應。最近巴拿馬國會議員組團來台，中國全力阻撓未果，巴拿馬準備和台灣進行更多商務往來。台灣經濟實力增強，外交空間可望逐漸突破重圍！

謝金河指出，全世界都在關注宏都拉斯的總統大選，從11月30日開票以來，才開出79%的選票，性子急的川普總統忍不住又放話，如果宏都拉斯政府作票，將付出慘痛代價！

這次川普對宏都拉斯大選著力很深，投票前他放話說，如果宏都拉斯選民沒有支持右派候選人Nasry Asfura，他要切斷對宏都拉斯的援助，結果兩個親台灣的候選人政黨控制國會逾七成席次，而且兩個親台候選人都大幅領先執政黨的候選人，看起來宏都拉斯變天機率很高，宏都拉斯會不會與台灣恢復邦交？大家都在看！

從小英總統當家以來，中國用盡全力切斷台灣邦交，這其中，巴拿馬，多明尼加，尼加拉瓜，到宏都拉斯的斷交對台灣衝擊最大。宏都拉斯是最後一個和台灣斷交的比較大邦交國。不過，中國挖台灣邦交國往往是一次性買斷，本來台灣是宏都拉斯最大買家，但是和中國建交後，中國口惠實不至，造成蝦農慘賠，這次卡斯楚的政府大敗，也與此有關。

過去中國在美國後院灑錢挖牆角，拜登政府忍氣吞聲，甚至視若無睹，這回川普展開絕地大反攻，他封鎖委內瑞拉領空，在加勒比海緝毒，都是玩真的！這次他介入宏都拉斯大選，也是大喇喇，毫不遮掩，宏都拉斯變天，可能形成中南美洲的新骨牌效應。

2018年台灣原本恊助多明尼加建立半導體園區，斷交後，多明尼加來台求助，但已回不去，現在這個計劃放在瓜地馬拉。2018年，中國拒買瓜地馬拉咖啡，台灣買了3696噸，在高鐵車廂喝到的可能都是瓜地馬拉咖啡。

謝金河也分析，最近巴拿馬國會議員組團來台，中國全力阻撓未果，巴拿馬準備和台灣進行更多商務往來。台灣經濟實力增強，外交空間可望逐漸突破重圍！

