川普涉艾普斯坦性犯罪醜聞？ 眾院下周投票是否公開文件

美國眾院議長強生說，下週眾議院將投票決定是否公開艾普斯坦文件。

美國眾議院議長強生今天（13日）宣布，下周他將在眾院提出一項法案，強制司法部公布性犯罪者艾普斯坦案的所有檔案。（戚海倫報導）

美國民主黨國會議員公布新的一批電子郵件，內容暗示，總統川普可能知情已故富豪艾普斯坦性虐未成年人。川普痛批民主黨在轉移焦點，否認參與或對艾普斯坦的任何性販運行為知情。

眾院議長強生宣布，下週他將在眾議院提出一項法案，強制司法部公布所有艾普斯坦案件的檔案，而這比預期時間要早。強生說，眾院監督委員會一直在日以繼夜進行內部調查。

廣告 廣告

民主黨眾議員葛里哈瓦今天上任第一天，就簽署了解除審查請願書。眾院推動強制就艾普斯坦案進行投票的提案，已經獲得第218個簽名，足以推進這項提案。路透社報導，簽署請願書的共和黨人中，還是有可能有人撤回自己的名字。川普今天在社群平台發文批評：「民主黨人想再次炒作艾普斯坦騙局，只因為他們想盡辦法轉移焦點，掩飾民主黨在政府關門和許多其他議題的糟糕表現。」白宮新聞秘書李威特說：「艾普斯坦曾經是海湖俱樂部會員，直到川普總統把他趕出去，艾普斯坦是戀童癖，是怪胎。

◆遭受性侵害、性騷擾，撥打110報案