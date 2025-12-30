川普淡化軍演 為川習會鋪路

大陸29日起展開圍台軍演，不過，美國總統川普淡化軍演嚴重性，也認為大陸不會侵犯台灣。學者認為，川普如此態度是為明年「川習會」鋪路，且川普手邊還有以色列與俄烏談判等對他更重要的事要處理，美方也可能事先掌握本次軍演，因此沒必要和大陸硬碰硬，使雙方關係惡化。

解放軍此次軍演前恰逢美國宣布對台最大規模軍售，以及陸日關係緊張。然而軍演開始後，川普卻僅表示，有所掌握但不認為北京會對台採取實際行動，且解放軍過去以來都在台海區域舉行軍演，甚至過去有些規模都比這次大，淡化軍演嚴重性；日本也尚未有官方人士出面評論本次軍演。

台大政治系教授張登及認為，這次軍演是解放軍早已排定好的行程，雖然軍演前有美日外部關係發生，但這只是讓解放軍在軍演規模與實施方面保有彈性。既然解放軍已經排定軍演時程，也必然會通過適當管道通知美方。雖然軍演對台灣是嚴重事件，但美方既然已提前知道解放軍不會「由訓轉戰」，因此也展現一定的戰略定力。

對於川普淡化這次軍演的態度，張登及解讀，對川普而言，一方面明年還會多次和北京交涉，也要維持在他訪陸前的美陸關係穩定，沒必要現在就為了已知不會破局的事情，浪費籌碼和北京鬧得不愉快；另一方面，川普要接待以國總理尼坦雅胡，俄烏談判也到了烏克蘭願意妥協的關鍵地步，因此川普刻意淡化本次軍演，將台灣問題壓後處理。

政大外交系教授黃奎博分析，川普上任後對大陸關係評價相對正面，即使川普政策有一定程度擺動，但多數時間美對陸關係沒有進入負面範疇，可以解讀川普希望對大陸關係「約略維持現狀」。川普淡化這次軍演除為明年「川習會」鋪路，更深層的因素可能是川普綜合過去經驗，認為短期內無法和大陸脫鉤，大陸也有一定的實力和底氣，美國沒必要和大陸硬碰硬。

黃奎博指出，川普是個非常自我肯定的領導人，或許他認為以他自身威望跟影響力，大陸領導人習近平真的就不會動武。如果川普持續保持如此對台態度，可能會連帶影響下級機關低調處理此類事件，照此走向，應觀察明年4月「川習會」前是否會有另一次軍演。