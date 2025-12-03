川普深夜大爆發狂貼160則發文 隔天開會被拍到「度估」

美國總統川普週二在內閣會議上疑似閉眼打瞌睡。美聯社



高齡79歲的美國總統川普體力驚人？！他週一（12/1）晚間宛如機器人一般在社群網站上連po160多則文，一度每分鐘超過1則。但川普顯然睡眠不足，隔天被媒體拍到在內閣會議上打瞌睡。

川普是重度社群媒體用戶乃眾所皆知，但外界可能驚訝的是，年近8旬的他竟然可以整個晚上手不離機，連續發文超過160則。網媒「每日野獸報」統計，川普於週一晚間7時09分至11時57分，在自家社群媒體Truth Social發文或轉貼文超過160則，其中多則po文重複發出兩次以上，一度更是每分鐘發出超過1則貼文。

網媒「Axios」則列出川普的發文時間熱點圖。可見他在晚間10時至12時之間幾乎不間斷po文，週一晚間共計發出158則文。

美國網路媒體Axios整理川普發文頻率。翻攝Axios

媒體整理川普這晚的發文主題，發現他「涉獵廣泛」：包括批評前總統拜登、歐巴馬等民主黨政敵；轉po讚揚他的Ig或TikTok影片；選舉舞弊陰謀論等舊調重提等。他還不忘連續上傳同一段影片3次，讚揚他的妻子梅蘭妮亞。

川普顯然是在12點後上床睡覺，但睡不到6小時就起床，第一件事又是上Truth Social發文。他在週二（12/2）早上6時前發文讚嘆：「Truth Social是最棒的，其他的根本難以比擬。」當然這段發文他也要重複發出兩次。

不知是否沒睡飽，川普週二上午在白宮內閣會議上被媒體拍到疑似「度估」。在國防部長赫格塞斯發言時，川普一度睜不開眼睛，似乎快要睡著了。

但在長達兩個多小時的冗長會議結束後，川普又重現「一條活龍」本色，活躍回答記者提問。

《紐約時報》日前報導指出，川普身為美國史上最年長在位總統，體力似乎已不如第一任期。《紐時》整理川普兩個任期的時程表發現，他在重返白宮後大幅減少公開活動與國內行程，通常僅在中午到下午5時之間才公開露面。

川普當時痛批《紐時》是「即將倒閉的左派瘋子媒體」，強調他的活力不減反增。

