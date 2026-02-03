川普深夜怒發文向哈佛索賠315億 放話「未來不想再有瓜葛」

美國總統川普，2日在白宮橢圓形辦公室發表演說。（美聯社）



美國總統川普2日在其社群媒體平台「真相社交」上發表長文，宣布華府正向哈佛大學尋求高達10億美元的損害賠償，並表示政府對哈佛的調查現在應該轉為刑事案件。此舉進一步激化了白宮與哈佛之間，因校園抗議、意識形態偏見及聯邦資助所引發的長期鬥爭。

英國廣播公司（BBC）報導，自川普第二任期開始以來，其政府便針對哈佛等大學展開積極行動，指責校方在處理與加薩戰爭相關的校園抗議時，未能有效保護猶太學生，並助長了「覺醒」意識形態。保守派長期認為學術界被自由派把持，而川普政府正透過法律投訴與巨額罰款，試圖扭轉此局面。去年4月，川普撤銷了政府撥給哈佛約20億美元的研究補助，並凍結聯邦資金。

哈佛大學因此對川普政府提起訴訟，表示任何政府都不應該規定私立大學可以教什麼、可以錄取與聘用誰，以及可以從事哪些研究與學術探究領域。隨後，美國一間聯邦法院推翻了這筆數十億美元的資金刪減決定，裁定政府侵犯了大學的言論自由權利。白宮誓言將立即挑戰這項「極其惡劣的裁決」，並表示哈佛未來「仍不具備獲得撥款的資格」。

同時，政府也一直與哈佛大學進行討論，商討有關解除聯邦資金凍結的潛在協議。紐約時報去年7月曾報導，哈佛願意在協議中投入5億美元用於勞動力相關計畫，但該校拒絕了政府內部強硬派的要求，也就是要把其中2億美元須直接支付給政府，因為校方認為這將危及其獨立性。

時至今日，紐約時報2日報導，川普政府內部的強硬派曾希望，為了解決哈佛被指控在反猶太主義問題上處理失當的一部分協議，校方必須向美國財政部開出一張支票，但隨著川普支持率下滑，且面臨移民執法爭議與聯邦探員槍擊事件的壓力，其政府已放棄原先要求的2億美元賠償。

但在這篇報導刊登後6小時，川普2日接近午夜時分在「真相社交」（Truth Social）上發文抨擊該報導「完全錯誤」，並指責哈佛大學向媒體「餵養一大堆廢話」。川普表示，他曾拒絕哈佛提出的一個「複雜的職業培訓概念」的和解方案，認為此方案完全不足以彌補哈佛所犯下的「嚴重且令人髮指的非法行為」。他強調，「我們現在尋求10億美元（約315.8億元台幣）的賠償，並且未來不想再與哈佛大學有任何瓜葛」。

他表示，「這應該是刑事案件，而非民事事件，哈佛必須為他們的錯誤行為承擔後果。」

一些與校方關係密切的人認為，哈佛最終別無選擇，只能達成協議。政府已多次嘗試切斷研究補助金，這將會是無法承受的危機。與許多大型研究型大學一樣，哈佛的財務模式仰賴聯邦資金。據2位直接知情人士透露，哈佛大學的最高管理委員會原定於2日開會，預計將討論川普放棄那2億元後，哈佛的下一步該怎麼走。





