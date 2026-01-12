川普清拉美後院 秘魯握「中國港」剉咧等？

▲錢凱港是中國與秘魯共建的「一帶一路」倡議的旗艦項目。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國日前對委內瑞拉發動突襲行動，委內瑞拉總統馬杜洛倒台後，讓外界開始關注南美洲戰略考量，其中秘魯是礦產出口至亞洲市場的關鍵樞紐，也讓分析師開始關注，中國資助35億美元（約台幣1103億元）在秘魯興建的一個具有重要戰略意義的港口錢凱港（Chancay），是否會被美國盯上。錢凱港是中國與秘魯共建的「一帶一路」重要項目，被稱為是倡議在太平洋彼岸的新旗艦項目。

根據南華早報報導，美國突襲委內瑞拉後，外界開始關注南美更廣泛的戰略問題，包括美中兩國在秘魯等國家的競爭。秘魯是礦產出口至亞洲市場的關鍵樞紐，長期以來一直試圖在台北與華盛頓之間維持平衡。

廣告 廣告

分析人士指出，儘管中國資助了秘魯太平洋沿岸一個具備重要戰略意義的港口，但秘魯在利益上仍與美國保持「廣泛一致」。在執法與反毒行動方面，華盛頓也將其視為「西半球後花園」的一部分。

儘管秘魯政治日益混亂，但外交觀察家認為，秘魯與委內瑞拉存在本質上的差異，這降低了外部干預的可能性。

上海大學拉丁美洲研究中心主任蔣世學（音譯，Jiang Shixue）表示，秘魯成為「第二個委內瑞拉」的可能性仍然很低，「利馬政府並未採取強烈的反美立場，且未來也不太可能這麼做。」

秘魯的戰略定位：美國的盟友與中國的礦場

在馬杜洛及其妻子遭美國帶走後，秘魯呼籲委內瑞拉「儘快達成政治解決方案並進行民主轉型」，但避免直接批評美國。

倫敦金融科技公司Ebury市場分析師巴努埃沃 （Diego Barnuevo）亦稱，雖然川普政府可能會對古巴等敵對的拉美政權施壓，但秘魯則截然不同。「它是一個具有韌性、儘管不完美，但擁有運作中的制度且政府利益與華盛頓廣泛一致的民主國家。川普意圖將秘魯列為『主要非北約盟友』（MNNA）便證明了這一點。」

法國外貿銀行（Natixis）亞太區首席經濟學家艾西亞（Alicia Garcia-Herrero）認為，中國在秘魯的經濟存在雖顯而易見，但仍處於受控狀態。她指出，中國的戰略並非全面滲透，而是集中在「採礦與基礎設施」。

艾西亞進一步分析，秘魯與中國之間的貿易規模相對較小，2024年約為430億美元，其戰略重要性遠低於墨西哥等國；墨西哥同年對中貿易額約為1400億美元。

不過據非營利研究機構「安德烈斯．貝略基金會」（Fundación Andrés Bello）資料，2022年中國企業占秘魯鐵礦出口市場的95.5%，累計投資金額超過150億美元。

錢凱港：重塑航運版圖的關鍵

中國在秘魯的旗艦投資項目是錢凱港，由中遠海運港口與秘魯火山公司（Volcan）共同興建，總投資約35億美元，並於2024年11 月啟用。

艾西亞將此項目描述為「非常重要的發展」，可能重塑太平洋航運路線。她表示：「對某些人來說，它甚至具備軍事用途。我確信美國對此感到擔憂，因為它削弱了過往樞紐的重要性。」

不過美軍美國陸軍戰爭學院戰略研究所拉丁美洲研究教授埃利斯（R. Evan Ellis）在一份報告中指出，錢凱港並未構成迫在眉睫的軍事威脅，短期內不太可能引發美國的行動。上海國際問題研究院 2025 年的一項研究也指出，錢凱港是商業港口，不具備軍事功能。

礦產資源：美中競爭的核心

秘魯的經濟高度依賴礦產出口，極易受到外部金融、政治及供應鏈壓力的影響。該國擁有世界級的銅、銀儲量。根據世界銀行與秘魯中央儲備銀行的數據，礦產佔秘魯總出口的60%以上。

英國皇家三軍聯合國防研究所將這些儲備為南美洲關鍵資源之一，正成為美中競爭的核心領域。

中國商務部研究院資深研究員周密表示，秘魯在資源、經濟發展與治理方面與委內瑞拉存在巨大差異。他說：「從美國的角度來看，其對委內瑞拉與秘魯的政策自然完全不同。」

周密認為秘魯對所有經濟夥伴相對「開放且公平」，但他補充道：「秘魯維持這種平衡的能力，取決於一個被廣泛接受、各國尊重基本規則的國際秩序。如果某些國家利用軍事力量等『非市場力量』強迫他國調整立場，那將超出正常範疇。」

更多 NOWnews 今日新聞 報導

川普簽令宣布國家緊急狀態！護委內瑞拉石油收益 免受司法扣押

川普嗨喊投資委內瑞拉「保證安全」！艾克森美孚CEO當面潑冷水

美軍再於加勒比海扣押油輪！川普：油企將在委內瑞拉投資千億美元