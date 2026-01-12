川普清拉美後院 秘魯握「中國港」剉咧等？
[NOWnews今日新聞] 美國日前對委內瑞拉發動突襲行動，委內瑞拉總統馬杜洛倒台後，讓外界開始關注南美洲戰略考量，其中秘魯是礦產出口至亞洲市場的關鍵樞紐，也讓分析師開始關注，中國資助35億美元（約台幣1103億元）在秘魯興建的一個具有重要戰略意義的港口錢凱港（Chancay），是否會被美國盯上。錢凱港是中國與秘魯共建的「一帶一路」重要項目，被稱為是倡議在太平洋彼岸的新旗艦項目。
根據南華早報報導，美國突襲委內瑞拉後，外界開始關注南美更廣泛的戰略問題，包括美中兩國在秘魯等國家的競爭。秘魯是礦產出口至亞洲市場的關鍵樞紐，長期以來一直試圖在台北與華盛頓之間維持平衡。
分析人士指出，儘管中國資助了秘魯太平洋沿岸一個具備重要戰略意義的港口，但秘魯在利益上仍與美國保持「廣泛一致」。在執法與反毒行動方面，華盛頓也將其視為「西半球後花園」的一部分。
儘管秘魯政治日益混亂，但外交觀察家認為，秘魯與委內瑞拉存在本質上的差異，這降低了外部干預的可能性。
上海大學拉丁美洲研究中心主任蔣世學（音譯，Jiang Shixue）表示，秘魯成為「第二個委內瑞拉」的可能性仍然很低，「利馬政府並未採取強烈的反美立場，且未來也不太可能這麼做。」
秘魯的戰略定位：美國的盟友與中國的礦場
在馬杜洛及其妻子遭美國帶走後，秘魯呼籲委內瑞拉「儘快達成政治解決方案並進行民主轉型」，但避免直接批評美國。
倫敦金融科技公司Ebury市場分析師巴努埃沃 （Diego Barnuevo）亦稱，雖然川普政府可能會對古巴等敵對的拉美政權施壓，但秘魯則截然不同。「它是一個具有韌性、儘管不完美，但擁有運作中的制度且政府利益與華盛頓廣泛一致的民主國家。川普意圖將秘魯列為『主要非北約盟友』（MNNA）便證明了這一點。」
法國外貿銀行（Natixis）亞太區首席經濟學家艾西亞（Alicia Garcia-Herrero）認為，中國在秘魯的經濟存在雖顯而易見，但仍處於受控狀態。她指出，中國的戰略並非全面滲透，而是集中在「採礦與基礎設施」。
艾西亞進一步分析，秘魯與中國之間的貿易規模相對較小，2024年約為430億美元，其戰略重要性遠低於墨西哥等國；墨西哥同年對中貿易額約為1400億美元。
不過據非營利研究機構「安德烈斯．貝略基金會」（Fundación Andrés Bello）資料，2022年中國企業占秘魯鐵礦出口市場的95.5%，累計投資金額超過150億美元。
錢凱港：重塑航運版圖的關鍵
中國在秘魯的旗艦投資項目是錢凱港，由中遠海運港口與秘魯火山公司（Volcan）共同興建，總投資約35億美元，並於2024年11 月啟用。
艾西亞將此項目描述為「非常重要的發展」，可能重塑太平洋航運路線。她表示：「對某些人來說，它甚至具備軍事用途。我確信美國對此感到擔憂，因為它削弱了過往樞紐的重要性。」
不過美軍美國陸軍戰爭學院戰略研究所拉丁美洲研究教授埃利斯（R. Evan Ellis）在一份報告中指出，錢凱港並未構成迫在眉睫的軍事威脅，短期內不太可能引發美國的行動。上海國際問題研究院 2025 年的一項研究也指出，錢凱港是商業港口，不具備軍事功能。
礦產資源：美中競爭的核心
秘魯的經濟高度依賴礦產出口，極易受到外部金融、政治及供應鏈壓力的影響。該國擁有世界級的銅、銀儲量。根據世界銀行與秘魯中央儲備銀行的數據，礦產佔秘魯總出口的60%以上。
英國皇家三軍聯合國防研究所將這些儲備為南美洲關鍵資源之一，正成為美中競爭的核心領域。
中國商務部研究院資深研究員周密表示，秘魯在資源、經濟發展與治理方面與委內瑞拉存在巨大差異。他說：「從美國的角度來看，其對委內瑞拉與秘魯的政策自然完全不同。」
周密認為秘魯對所有經濟夥伴相對「開放且公平」，但他補充道：「秘魯維持這種平衡的能力，取決於一個被廣泛接受、各國尊重基本規則的國際秩序。如果某些國家利用軍事力量等『非市場力量』強迫他國調整立場，那將超出正常範疇。」
更多 NOWnews 今日新聞 報導
川普簽令宣布國家緊急狀態！護委內瑞拉石油收益 免受司法扣押
川普嗨喊投資委內瑞拉「保證安全」！艾克森美孚CEO當面潑冷水
美軍再於加勒比海扣押油輪！川普：油企將在委內瑞拉投資千億美元
其他人也在看
黃國昌突然飛美國！王定宇酸：相信非常緊急
[NOWnews今日新聞]民眾黨主席黃國昌今（11）日臨時宣布將率團前往美國華府，將與政府部門對談包括軍購與關稅議題；對此，民進黨立委王定宇表示，他願意相信是非常重要緊急的事情，才會在會期中飛出國，不...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前 ・ 260
傳川普下令制定「入侵格陵蘭」計畫 遭美軍高層反對
美國總統川普（Donald Trump）聲稱美國需要得到格陵蘭島，若無法「以簡單方式」達成協議，將採取「艱難方式」，引發北約成員國及歐洲國家高度擔憂。據英媒報導，川普已下令美國特種部隊指揮官制定入侵格陵蘭的計畫，但遭美軍高階人士反對。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 53
在台陸生恐歸零？鄭英耀被列「台獨頑固分子」 前大學校長示警：兵戎相見前兆
中國對台動作不斷，國台辦日前聲稱將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，揚言終身追責，對此，前實踐大學校長陳振貴在接受媒體《中評社》訪問時指出，中國此舉等同間接宣告，台灣教育環境不適合陸生，未來兩岸教育交流恐怕更緊縮，若兩岸連相對單純的學術及教育交流都中斷，惡意螺旋恐持續上升。陳振貴表示，若因教育部長被制裁，而導致陸生來台完全歸零，將創下兩岸教......風傳媒 ・ 12 小時前 ・ 105
預言5藍天恐變綠地！吳子嘉：國民黨一旦丟「1地」 2028沒機會執政
2026年將迎來九合一選舉，藍綠白三大陣營都進入備戰狀態，積極討論、推派人選，國民黨已完成台南市、高雄市、屏東縣和台東縣等首波縣市長提名，而黨主席鄭麗文也訂下2026全面勝利目標，翻轉南台灣、拚延續執政縣市。不過，《美麗島電子報》董事長吳子嘉分析，國民黨有5席執政縣市陷入「掉棒危機」，尤其新北市牽動藍白合，更影響2028能否重返執政，「若5縣市全輸，鄭麗文的任期到今年底壽終正寢」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 79
台獨聯盟籲承諾不脫黨參選 陳亭妃：不回應
民進黨台南市長初選競爭激烈，爭取提名的立委陳亭妃今預計完成鐵馬37區下午抵達市政府。台獨聯盟則提前於上午就集結於市府，強調陳亭妃找來極具爭議的立委王世堅站台，加劇台南市長初選競爭的白熱化，令台南的許多本土社團感到憂心，呼籲適合的人放適合的位置，請務必承諾不脫黨參選。對此，陳亭妃表示，不予回應。自由時報 ・ 1 天前 ・ 63
王毅取消訪索馬利亞！中外交部聲明竟扯台灣：反對索馬利蘭勾結台灣謀獨
中國外交部長王毅正展開非洲之行，沒想到卻取消訪問索馬利亞（Somalia）。索馬利亞總統府官員指出，中國因「技術性原因」而「推遲」原定訪問索馬利亞。對此，中國外交部強調，反對索馬利蘭勾結台灣當局「謀獨」的行徑。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 6
委內瑞拉欠債4.7兆怎還？新政府若祭「這招」 最大苦主中國恐血本無歸
隨著委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政權倒台，該國高達1500億美元（約新台幣4.7兆元）的巨額外債重組迎來轉機。據《金融時報》分析，這將是自希臘危機以來最複雜的主權債務案，其中最大的變數在於對中國的150億美元（約新台幣4779億元）欠款。分析指出，若新政府將這筆錢定調為「惡債」（Odious debt）並拒絕履行還款義務，北京恐將面臨血本無歸的局面。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 58
資深前議員林瑞圖交棒兒 披藍營戰袍參選士林北投
政治中心／林靜、吳培嘉 台北報導備戰年底議員選戰，北市士林北投區，綠營除了現任五席、新人傳出只有紀政姪子、後港里里長紀建漢有意再挑戰；藍營現任四席，但陳重文有案在身添變數，因此新人參選爆炸，除了藍營青年賴苡任，資深無黨籍前議員林瑞圖，也決定交棒兒子林揚庭，他強調自己從4年前爸爸落選、就已已積極備戰。台北市議員擬參選人（國）林揚庭vs.民眾：「謝謝謝謝感謝大家喔。」舉辦寒冬送暖活動，親自送口罩和民眾搏感情，他是前北市資深無黨籍議員林瑞圖的兒子林揚庭，這回首次參選，士林北投議員。台北市議員擬參選人（國）林揚庭：「阿姨謝謝這是我的春聯，我是林揚庭林瑞圖的兒子再拜託。」送上"馬揚鴻圖"春聯，從父子倆名字各取一字、發揮創意，就是要讓民眾記住。資深前議員林瑞圖交棒兒 披藍營戰袍參選士林北投（圖／民視新聞）台北市議員擬參選人（國）林揚庭：「從爸爸沒有選上開始，我就是非常跟基層連結深厚，不是只有靠著我爸爸林瑞圖三個字，在跟大家接觸，台北市議員擬參選人（國）林揚庭vs.記者，爸爸有給你什麼建議嗎，他的建議很簡單，就是東西背了趕快自己去走，想辦法去把票找出來。」主打父子傳承、但就算是"政二代"，也不能只靠家裡資源。林揚庭父親林瑞圖，曾任六屆市議員、一屆立委，從政初期入民進黨、退黨後，多以無黨籍參政，但這回交棒，兒子披的卻是"藍營"戰袍。台北市議員擬參選人（國）林揚庭：「我兩年前就已經加入國民黨了，黃呂錦茹主委當然也是，非常認同年輕人出來參政，不可能我一個新人，一直用無黨籍這樣選下去嘛，因為沒有資源不好選。」坦言沒資源不好選，不過年底市議員選戰，藍營在士林北投4席現任，有案在身的陳重文能不能再選。還是未知數，而新人參選爆炸除了林揚庭，罷吳思瑤召集人賴苡任、前議員楊靜宇外，傳前國民黨發言人黃子哲，也有意再戰。台北市議員擬參選人（國）賴苡任：「就是全力以赴全力拚初選，目前我是勤走基層，我把士林北投七大市場，都已經都掃了好幾遍了，在地方也感受到，地方基層給我的反饋及溫暖，我相信在未來初選部分，我一定有信心一定可以順利出線。」資深前議員林瑞圖交棒兒 披藍營戰袍參選士林北投（圖／民視新聞）台北市議員擬參選人（國）林揚庭：「四加一就是提名方向的話，勢必就是我不會參加初選，直接無黨籍下去選。」綠營方面，外界評估現任五席連任機會大，紀政姪子、士林後港里長紀建漢，則有意捲土重來，以民進黨身分參選，年底士北區，勢必精彩。原文出處：資深前議員林瑞圖交棒兒 披藍營戰袍參選士林北投 更多民視新聞報導高雄第4棒！賴瑞隆初選前夕3區車掃 暖喊「上工即工作」盼港都更好黃國昌突宣布率團赴美談國防關稅 閃電出訪流程全說了伊朗變局印證「獨裁者不會長久」 矢板明夫：下一個是中國民視影音 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
伊朗局勢動盪 矢板明夫：下一個是中國
[NOWnews今日新聞]伊朗上月底開始，全國陸續爆發大規模示威活動，當局加強鎮壓手段，局勢持續升高。資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，伊朗正在走向變局，也印證了老話「獨裁者不會長久」，並指...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 50
黃國昌突閃電訪美談國防、高關稅 周軒：關稅干你什麼事？
民眾黨主席、立法院黨團總召黃國昌，即將按照黨內「兩年條款」規定於今年2月1日辭去國會議員一職，但黃國昌將在今（11）日率團前往美國首府華盛頓，聚焦台灣人民所關注之國防與高關稅議題，並將與美國政府部門進行面對面會談。對此，政治工作者周軒在臉書痛批「關稅干你什麼事？」三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 8
貨車狠衝聲援伊朗人潮 洛杉磯街頭陷入混亂
[NOWnews今日新聞]伊朗自去年12月28日爆發示威浪潮後，全球各國也陸續能看見聲援示威活動。但在美國洛杉磯11日一場聲援伊朗抗爭運動中，傳出有U-Haul租賃貨車衝進人群的事件，引發現場民眾怒火...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 2
賴批在野為德不卒 藍反嗆格局低
[NOWnews今日新聞]2026年總預算迄今尚未付委審查，朝野僵持不下，不過因擔心TPASS等攸關民生預算被卡關，傳出藍白有意先將審查部分預算，總統賴清德今（10）日指出，「如果只是讓少數的新增預算...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 15
F-16V新線索！花蓮外海驚見「浮油」座標曝
[NOWnews今日新聞]空軍花蓮基地6日晚間進行夜航訓練時，F-16V戰機飛官辛柏毅於台灣東部海域失聯，事件已進入第6天，至今仍未傳出尋獲消息。就在搜救陷入膠著之際，長期關注區域軍事動態的粉專「Ta...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前 ・ 2
失控的佔有慾
2025年4月，美國總統川普以無煙硝式的「對等關稅」戰，對世界各國無差別攻擊；而在2026年1月3日，他更進階以優勢軍力與綿密情報，發動代號「絕對信心行動」(Operation Absolute Resolve)，下令轟炸委內瑞拉，並將總統馬杜洛夫婦押送至紐約受審。從經濟掠奪到武力抓捕一個主權獨立、形式上也仍施行民主制度的國家元首。從經貿戰到軍力展現，皆驗證川普無視世界貿易組織(WTO)與聯合國規範。甚至「聯合國憲章」(U.N. Charter)明「會員國在國際關係中，應避免以武力相威脅或使用武力，損害任何國家的領土完整或政治獨立」的規定也不放在眼裡。美國駐聯合國大使瓦爾茲(Mike Waltz)居然還援引「聯合國憲章」第51條表示，美國遭受毒梟威脅，並指馬杜洛與恐怖組織勾結，因而美國是行使自衛權。奔騰思潮 ・ 4 小時前 ・ 8
國共論壇搭好統一框架 國民黨自願入甕有何高昂代價
[FTNN新聞網]文／楊晶晶（資深記者、政論節目主持人、台大法學博士）停辦10年的國共論壇即將捲土重來，曾經的兔女郎、國民黨主席鄭麗文，想尋師父、前主席連...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 13
投小黨就是投國民黨？黃揚明曝綠窘境：這關鍵族群「非藍也不會投給民進黨」
2026大選在即，民進黨台北市黨部執委會9日通過議員名額，台北市除了士林、北投選區提名5席之外，其他區均只提4席，共計提名25席，採取保守提名策略，無法過半。而由時代力量、台灣基進、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟組成的「台灣前進陣線」6日第一波提名全國7名議員參選人，台灣基進秘書長吳欣岱宣布參選台北市南港內湖議員，可能再次對上前立委高嘉瑜。淺綠陣營可能形成排......風傳媒 ・ 16 小時前 ・ 4
民進黨台南市長初選倒數 陳亭妃.林俊憲選情白熱化
南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導民進黨台南市長初選，選情緊繃。立委陳亭妃發動「妃妃鐵馬」騎行，周日下午將在市府前舉行大型造勢活動。而立委林俊憲也是一早就展開車隊遊行，下午也有造勢大會登場。黨內白熱化的選戰，也讓本土社團站出來公開呼籲，不管初選結果如何，都要團結，才能贏得市長選戰。民視 ・ 1 小時前 ・ 10
柯文哲爆料 賴清德曾允諾陳昭姿完成代孕法案卻跳票
民眾黨前主席柯文哲爆料，總統賴清德曾答應立委陳昭姿完成代理孕母法案卻未兌現。針對《人工生殖法》修法爭議，陳昭姿強調其提案版本嚴格保障代孕者權益，並質疑執政黨阻擋不孕症患者的一線生機。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 5
巧婦難為無米之炊 免費營養午餐周春米不敢輕易點頭
國中小營養午餐全國僅剩4縣市仍收費，屏東縣是其中之一，縣長周春米今天（10日）表示，財政收支劃分法修正以後屏東縣相關的補助減少了40億元，本來教育部補助的包括「3章1Q」農業產品標章、中低收入戶家庭孩子的補助、以及一些中央廚房的維護，將近3億多元，加上25間學校操場修整，現在都要地方負擔，光兩項支出自由時報 ・ 1 天前 ・ 2
竹東首場造勢湧3千餘人 陳見賢：一起奮戰到底
國民黨新竹縣長參選人陳見賢昨（10日）下午於竹東鎮戲曲公園舉辦「鄉親有約」團結大會，現場湧入超過3千名鄉親到場力挺，藍色黨旗隨風翻湧、氣勢如潮，展現溪南地區高度凝聚的政治能量與國民黨基層堅定團結的意志。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言