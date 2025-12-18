川普演說又怨接拜登爛攤 宣布向軍人發「戰士紅利」

美國總統川普，在台灣時間今天（18日）上午10點，發表全國演說，總共約20分鐘的演說內容，大多是老調重彈，自誇上任11個月以來的政績，包含掃蕩非法移民還有終結八場戰爭等等。川普還在演說中宣布，會在耶誕節前向，軍人發放1776美元的「戰士紅利」。

川普發表全國演說，宣布將在耶誕節前向軍人發放「戰士紅利」。（圖／達志影像美聯社）

美國總統川普於台灣時間今天（18日）上午10點發表全國演說，內容主要聚焦於自誇其11個月任期內的政績，包括掃蕩非法移民及終結八場戰爭等成就。在這場長達20分鐘的演說中，川普宣布將在耶誕節前向145萬名軍人發放每人1776美元（約台幣5萬7000多元）的「戰士紅利」，此數字象徵美國1776年建國。然而，最新民調顯示，川普的不滿意度已上升至58%，經濟議題處理的不滿意度也達57%。

在美東17日晚間9點的全國演說中，川普不斷自我吹捧政績。他表示，在短短幾個月內，美國從最差變成了最好，正在驅逐罪犯並恢復最危險城市的治安。除了重提掃蕩非法移民和終結8場戰爭的成就外，川普對先前的對手拜登依然念念不忘。

川普在演說中指出，在拜登政府時期，汽車價格上漲了22%，許多州甚至上漲了30%或更多。白宮直播影片中還展示自製圖卡，宣稱是川普本人領導下，才帶動勞工階級工資成長。隨著耶誕節即將到來，川普宣布要送給美國軍人大禮包。

川普在演說中表示，145萬軍事人員，將在聖誕節前獲得一筆特別紅利，稱為「戰士紅利」，每人發放1776美元（約台幣5萬7000多元），以紀念美國於1776年建國。目前美國軍人確實非常忙碌，包括在加勒比海海域打擊委內瑞拉毒梟，波多黎各美軍基地再度出現EA-18G咆哮者電子作戰機和兩棲攻擊艦「硫磺島號」。

面對川普的軍事恫嚇，委內瑞拉民眾選擇再次上街，高舉辱罵川普的口號。這是因為前一天川普又發文揚言，全面封鎖進出委內瑞拉的受制裁油輪，激怒了委內瑞拉國會議員。委內瑞拉議長Jorge Rodriguez在議會上連珠炮反擊，強調委內瑞拉土地、石油和天空都屬於委內瑞拉人民。

另外川普雖然自認上任後表現良好，但根據CNN最新民調，川普的不滿意度已上升到58%。另一份PBS新聞的民調也顯示，在經濟議題處理上，對川普的不滿意度同樣高達57%。

