川普演說批拜登留「爛攤子」 承諾美國將迎經濟繁榮

（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國總統川普今天發表全國演說，他大發豪語，稱美國將迎接經濟繁榮，還將重創其民調支持度的高物價問題，歸咎於民主黨籍前任總統拜登。

這位79歲總統在白宮發表現場演說表示：「晚安，美國。11個月前，我接下一個爛攤子，現在我正在收拾。」

儘管川普試圖將生活成本問題斥為民主黨人的「騙局」，但美國人因購買力降低民怨四起，讓共和黨擔心可能會在2026年期中選舉遭到懲罰。

這位億萬富豪總統堅稱，讓美國人備感憂慮的油價與民生物資價格正在「迅速下跌，而且還會繼續再跌。天哪，我們的進展非常顯著」。

川普並意外宣布，145萬名美國現役軍人將在耶誕節前各收到一張1776美元的「戰士紅利」獎金支票，資金來源為關稅收入。

他說，這個特定金額是為了紀念美國建國年份（1776年）。美國將在明年慶祝建國250週年。

川普接著承諾，2026年美國與加拿大、墨西哥共同主辦世界盃足球賽（FIFA World Cup）時，「我們將迎接世界前所未見的經濟繁榮」。

儘管白宮將這次演說定調為川普闡述第2任期剩餘時間經濟政策的機會，但大半時間，卻看到川普在攻擊熟悉的目標。

他反覆抨擊拜登、民主黨人以及他所謂「搶走美國工作機會」的移民。（編譯：鄭詩韻）1141218