川普演說批拜登經濟爛攤子 發給全美軍人1776美元聖誕紅包

美國總統川普(Donald Trump)於美東時間17日晚間9時(台灣時間18日上午10時)發表全國演說。川普演說內容聚焦美國國內經濟，強調在他任內薪資上升速度超過通膨，且創造許多私部門就業機會。川普也宣布，為了表彰軍人對國家的貢獻，將發給每位美軍1776美元的「戰士紅利」(Warrior Dividend)。

在重返白宮將滿一年之際，川普發表全國演說，並全程直播。川普強調就任後對打擊非法移民的措施，且批評前任拜登政府對邊境管理鬆散。川普表示，過去7個月以來，政府沒有允許任何非法移民進入美國，「我們不需要立法，我們只需要一位新總統，我接手的是世界上最糟糕的邊境，但是我們迅速將它變成史上最堅固的邊境」。

美國面臨高物價與通膨壓力，川普演說強調他在降低物價方面有重大進展。川普說，「短短幾個月，我們從最糟變成最棒」，「我成功降低高物價，並且降低得很快」。

川普表示，薪資上升速度超過通膨，他也創造許多私部門就業機會；他並稱汽車、雞蛋、火雞等價格比拜登執政時期下降許多。川普批評拜登讓通膨嚴重，而他正在收拾經濟爛攤子；他表示，共和黨議員在國會通過了「大而美法案」，他將在2026年提供美國民眾新的紓困措施。

川普也宣布，美國145萬名軍人將在聖誕節收到一筆1776美元的「戰士紅利」，以表揚軍人在美國1776年建國時的貢獻；他說，「支票已經寄出」。

CNN報導，川普並未說明這項決定的財源，但將國家財政收入歸功於關稅政策。川普表示，「因為關稅，我們賺得比任何人預期都多」、「沒有任何人比軍人更應得到這些，我向大家表示祝賀」。 (編輯:柳向華)