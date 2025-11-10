川普演說「剪接爭議」延燒！《BBC》總裁、新聞部主管雙雙請辭

英國公共廣播公司（BBC）總裁戴維（左）與新聞部主管特納斯（右）雙雙請辭。（圖／達志／美聯社）

英國廣播公司（BBC）於本週爆發罕見爭議。總裁戴維（Tim Davie）與新聞部主管特納斯（Deborah Turness）雙雙請辭，起因是紀錄片《環景圖》（Panorama）被揭發疑似誤導觀眾，經剪接後讓美國總統川普（Donald Trump）的演說，看似直接煽動2021年1月6日國會山莊暴動。

這場爭議使得外界對BBC的公正性與新聞操守提出尖銳質疑，也讓這個有百年歷史、曾被視為全球公信力典範的機構陷入史上少見的信任危機。

根據《每日電訊報》（The Telegraph）上週一（3日）披露的1份《BBC》內部外洩備忘錄，《環景圖》節目團隊將川普演說中相隔50多分鐘的2段內容剪接在一起，使畫面呈現出他似乎明確鼓動群眾前往國會進行暴力行動。

川普原本在2021年1月6日於華盛頓特區（Washington D.C.）的演說中表示：「我們要走向國會大廈，為我們勇敢的參議員和眾議員加油。」但在《BBC》的剪輯版本中，畫面變成：「我們要走向國會……我會和你們一起去。我們戰鬥，我們拼命戰鬥（We fight like hell）。」

2段原本相隔近1小時的話語被剪接在了一起，造成觀眾被誤導。此事曝光後引起政治界與新聞界的強烈反彈，甚至連白宮也發聲譴責，形容《BBC》「百分之百是假新聞」（100% fake news）。

對此，戴維在當地時間9日晚間宣布辭職時表示：「如同所有公共機構，《BBC》並不完美，我們必須保持開放、透明與負責。」他承認，圍繞《BBC》新聞部的爭議「理所當然地影響了我的決定」，並強調身為總裁，他必須為錯誤負最終責任。

特納斯隨後也發表聲明指出，《環景圖》事件「已發展到損害《BBC》聲譽的地步」，並表示：「作為領導者，我必須為此承擔責任。雖然確實犯下錯誤，但近期關於《BBC》新聞部存在制度性偏見的指控是不正確的。」

2人同日請辭在《BBC》歷史上極為罕見，英國政治領袖們紛紛回應，期望此舉能為機構帶來改革契機。川普本人則在社群平台上發文，稱「《BBC》的高層辭職或被開除，是因為他們被抓到竄改我那場完美的演說」。他批評《BBC》「試圖干預美國總統大選，這是對民主的可怕背叛。」

《每日電訊報》披露的備忘錄由前《BBC》編輯標準委員會外部顧問普雷斯科特（Michael Prescott）撰寫，他於今年6月離職。文件不僅揭露了川普演說剪輯問題，還指出《BBC》阿拉伯語頻道（BBC Arabic）在報導以哈戰爭時存在「系統性偏見」，但管理層對此未採取行動。

普雷斯科特同時批評《BBC》在性別與跨性別議題上的報導「被特定LGBT專題記者主導，傾向於親跨性別立場」，導致部分議題被「實質審查」（effectively censored）。他在備忘錄中坦言，對《BBC》高層「面對問題卻無所作為」感到絕望。

《BBC》近期亦面臨多起公正性爭議。包括主持人克羅克索（Martine Croxall）在新聞頻道直播中，擅自修改稿件將「孕婦」改為「懷孕者」（pregnant people）而被投訴；以及製作關於加薩的紀錄片時，未揭露旁白者竟是哈瑪斯（Hamas）官員之子。

此外，《BBC》在格拉斯頓柏立當代表演藝術節（Glastonbury Festival of Contemporary Performing Arts）的轉播中，讓龐克饒舌二人組「Bob Vylan」領唱「死吧，死吧，以色列國防軍（IDF）」的口號，也被裁定違反節目準則。

文化、媒體與體育委員會（Culture, Media and Sport Committee）主席迪尼吉（Dame Caroline Dineage）批評《BBC》「陷入一連串幾乎不間斷的危機與錯誤」，嚴重損害其聲譽。

前《BBC》電視新聞主管莫西（Roger Mosey）則指出，《BBC》對最新醜聞「反應太慢」，並直言：「這樣的剪輯手法無法被辯護。」而英國國有媒體企業「第四頻道公司」（Channel Four Television Corporation）前新聞主管拜恩（Dorothy Byrne）則說，《BBC》不僅犯下「初級錯誤」，還「拖了太久才道歉。」

《BBC》現任主席沙阿（Samir Shah）則形容當日「是《BBC》的悲傷時刻」，並表示董事會理解戴維承受的壓力，尊重他的決定。沙阿預定於10日出席國會委員會作證，預料將就剪輯事件正式道歉。

據悉，戴維在《BBC》任職20年，於2020年接任第17任總裁，過去曾領導「BBC工作室」（BBC Studios），更早前曾在百事（Pepsi）與寶僑（Procter & Gamble）任職行銷主管。他表示，未來幾個月將進行「有序交接」，讓繼任者「有機會為下一份《皇家特許狀》（Royal Charter）奠定積極基調。」《BBC》的《皇家特許狀》規範了其資金來源與監管責任，現行版本將於2027年底到期。

對此，英國文化、媒體和體育大臣南迪（Lisa Nandy）感謝戴維的貢獻，稱他「在重大變革時期領導《BBC》」，並強調：「《BBC》是我們最重要的國家機構之一，在這個時代，值得信賴的新聞與高品質節目對民主與文化生活至關重要。」

保守黨領袖巴德諾赫（Kemi Badenoch）則表示，2人辭職「是正確的決定」，但強調《BBC》內部還有「更深層的嚴重問題」，不能以2人的辭職「轉移焦點」。她警告，除非《BBC》能展現真正的中立性，否則「不應期待公眾繼續以強制授權費（licence fee）資助它。」

自由民主黨（Liberal Democrats）領袖戴維爵士（Sir Ed Davey）認為，這是《BBC》「翻開新篇章」的契機；而英國改革黨（Reform UK）領袖法拉吉（Nigel Farage）則呼籲政府任命能「徹底改造組織文化」的新領導人。

接下來《BBC》董事會將依憲章規定負責任命新總裁。前主管莫西建議，未來或應考慮將總裁職位拆分為「企業管理」與「新聞編輯」2個獨立職務，因為「要同時應付政治壓力、新聞挑戰與公眾信任，幾乎需要超人（superhuman）的能力。」

