川普演講18分鐘 緊湊風格與以往長篇大論迥異

川普17日在白宮發表演說時，全程緊跟讀稿機的節奏。 (路透)

川普17日演講的風格與以往不同，在18分鐘的演說期間緊跟著讀稿機的節奏，似乎有意識地遵守白宮與電視台協商總統全國演講轉播的時間限制。

有線電視新聞網(CNN)報導，川普以往的演說經常漫不經心、離題且冗長，他將這種演講風格稱作「迂迴編織」(weave)。

不過，川普17日在白宮外交廳(Diplomatic Room)發表演說時，全程緊跟讀稿機的節奏。

在18分鐘的演講期間，川普似乎有幾次意識到自己偏離提詞機的內容，隨即回到預先寫好的講稿段落；這種嚴格的時間把關讓他此次的演講顯得有些倉促，卻也增添了緊湊、緊張的氛圍。

另據「紐約時報」指出，川普雖然只講了18分鐘，但內容涵蓋大量資訊和數據，「足以讓事實查核人員忙上好幾個小時」。

