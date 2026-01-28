川普漲關稅 韓國沒在怕？專家揭關鍵：連蘋果都認輸





全球記憶體供需失衡持續惡化，連向來具備強大議價能力的蘋果（Apple）也被迫讓步。據《ZDNET Korea》引述業內消息指出，三星電子與SK海力士已與蘋果完成談判，決定大幅調漲iPhone所採用的LPDDR（Low Power Double Data Rate，低功耗雙倍資料率記憶體）價格。其中，三星LPDDR報價上調逾80%，SK海力士漲幅更逼近100%，最快將於第一季（Q1）反映。對此，財經作家狄驤表示：「記憶體漲價到蘋果認輸。」

廣告 廣告

報導指出，蘋果每年iPhone出貨量約2.5億支，是全球LPDDR最大客戶之一，過往憑藉規模優勢，往往能壓低供應鏈報價。然而，在AI應用推升記憶體需求、先進製程產能吃緊的背景下，記憶體供應明顯不足，即便是蘋果，也難以再維持過去的強勢談判地位。

財經作家狄驤27日在粉專上分析，記憶體價格暴漲恐引發三大連鎖效應。首先，蘋果一貫以壓低供應鏈成本維持高毛利，當記憶體價格失控，其他零組件勢必承受更大降價壓力，鏡頭、感測元件升級可能趨於保守。其次，若成本轉嫁，新款iPhone不排除調漲售價，進而壓抑需求。市調機構Counterpoint Research預測，2026年全球智慧型手機出貨量恐下滑2.1%，代工廠如和碩等，將同時面臨「量縮、利潤壓縮」雙重挑戰。

第三，記憶體產業呈現「強者恆強」。近期即便美國總統川普（Donald Trump）揚言調高對韓關稅，韓股仍逆勢走高，關鍵就在三星與SK海力士利多齊發，包括LPDDR、NAND Flash（快閃記憶體）報價上調，以及三星HBM4（High Bandwidth Memory，高頻寬記憶體）通過輝達（NVIDIA）認證。在高度缺貨下，即便關稅上升，成本也將由終端市場吸收，記憶體龍頭的話語權，短期內難以撼動。

（封面圖／翻攝photoAC）

更多東森財經新聞報導



三大法人買超302億 外資買超冠亞軍全是記憶體

台股天天在過年 封關前該跑一趟？ 專家：見2訊號先停利

投信、外資狂賣 台股為何一直漲？ 資深股民揭「神秘買盤」