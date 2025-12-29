川普澤倫斯基會談互誇 俄烏和平方案仍無突破

（中央社邁阿密28日綜合外電報導）美國總統川普今天與烏克蘭總統澤倫斯基會面後表示，他相信俄烏「可能已非常接近」能終止這場延續近4年的戰爭。然而川普與澤倫斯基的會談仍未帶來太多和平協議具體進展。

綜合華爾街日報與金融時報報導，澤倫斯基今天赴佛羅里達的海湖俱樂部（（Mar-a-Lago）與川普會面，討論修改後的20點俄烏和平方案，川普在與澤倫斯基會面前先與俄國總統普丁通話約2小時。

儘管川普與澤倫斯基在會後記者會上互相稱許，但兩人卻幾乎都沒提和平方案裡哪些條款取得進展等細節。

川普在會後面對媒體時雖仍保持樂觀，但也說還有重大障礙，包括俄羅斯要求烏軍退出頓巴斯（Donbas）地區等；他並在澤倫斯基站在一旁時告訴媒體「這不是一天就能談成的協議，這是非常複雜的事情」。

目前俄烏和平主要癥結，除俄國要求烏克蘭讓出剩餘約20%的頓內茨克（Donetsk）土地外，雙方對目前在俄方手裡、歐洲最大核電的札波羅熱核電廠日後處理方式也有歧見；烏方希望戰後只由美烏共同營運核電廠，但俄方認為他們也須參與營運。

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今天表示，澤倫斯基與歐洲「尚未準備好展開建設性對話」，稱歐洲是「（俄烏）和平的主要障礙」，還說莫斯科仍致力與美國合作，「訂出能處理衝突根源的長久協議」。

普丁在27日晚間發布的一段影片中也指控烏克蘭才是阻礙解決衝突的一方，表示若基輔當局不願以和平方式結束，「我們就以軍事手段達成特殊軍事行動所要達成的各項目標」。

俄國官媒塔斯社（TASS）26日引述俄羅斯副外長雷亞布可夫（Sergei Ryabkov）指出，在解決俄烏衝突上，克里姆林宮與美方反而立場更接近，但他認為不宜設定任期限，還說美俄之間討論的方案與烏克蘭公布的方案有顯著差異。

澤倫斯基赴美前26日告訴美國Axios新聞網，他希望28日的會面能就結束戰爭的架構與川普達成共識，並提出若俄羅斯同意至少停火60天，他願意在這段期間把和平方案交付烏克蘭民眾公投。

Axios今天報導，普丁的外交政策顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）對外表示，川普與澤倫斯基會前主動要求與普丁通話，通話「氣氛友好」，並稱川普聽取普丁對和平談判的評估。

鄂夏柯夫表示，普丁與川普都認為烏克蘭「需立即就（讓渡）頓巴斯作出決定」，並說普丁與川普也都認為，烏克蘭提出就和平計畫公投而臨時停火「只會延長衝突」。

在與川普的會後記者會上，澤倫斯基表示20點和平方案已「95%談妥」，安全保障協議更已「100%談妥」；但川普隨即插話更正，稱安全保障協議是「95%談妥」。

澤倫斯基與川普表示，明年1月將於華府進行更多談判，由美、烏與歐洲一同敲定細節。

川普表示，可能需要好幾週時間才能化消剩餘分歧，「也有可能談不成，幾週內便知分曉」他表示，普丁要的不是停火，而是達成一項能解決衝突根源的協議。（編譯：陳亦偉）1141229