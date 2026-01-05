川普澤倫海湖莊園會 俄控烏轟普亭官邸

基輔的獨立廣場跨年夜沒有燈飾，只剩空襲警報獨自悲鳴。

在新年演說中，烏克蘭總統澤倫斯基說烏國希望戰爭結束，但不會不計代價，更不會向敵人投降。俄國斯總統普亭則信心滿滿地表示，俄國終將贏得勝利。

美烏海湖莊園會談 商議20點和平計畫

澤倫斯基12月28號到佛州海湖莊園，拜會美國總統川普，商討20點和平計畫。澤倫斯基透露，美方同意提供烏克蘭15年的安全保障，但烏方希望能延長到30到50年，雙方也正在討論美軍駐烏的可能性。

針對棘手的領土問題，澤倫斯基強調，必須交由公投決定。

控烏無人機襲普亭官邸 俄將重新審視談判

川澤會隔天，俄國外交部長指控烏軍出動91架無人機，攻擊普亭總統宅邸，有鑑於此，俄方將重新審視談判立場。面對俄國指控，烏方矢口否認，歐洲跟美國官員也對俄國指控持保留態度。

外界質疑，俄方此時宣稱普亭官邸遇襲，是意圖破壞和平談判。

