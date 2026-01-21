川普炫耀執政周年政績，大力甩書嚇死人！再提台積電。圖／白宮直播畫面

美國總統川普去年重返白宮，本月20日「執政2.0」滿週年，川普趁著白宮例行記者會「亂入」，隨後發表100分鐘的政績報告。川普在會上還大力甩丟報告書，一度嚇壞現場記者，接著川普就開始「炫耀」自己的政績，當中也包括台積電。

川普在記者會上展示一大本寫滿執政週年政績的文件，然後就往地上用力一丟，隨後川普細數他上任後，為經濟成長、邊境安全、降低通膨、簽署貿易協議降低美國商品出口障礙、企業承諾擴大對美投資等做出努力，另外還有美軍逮捕委內瑞拉前總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及打擊伊朗核設施等政績。

強調在全球找到強大投資力 包括台積電

川普強調，他拉到與全球企業、高達18億美元的投資合作，這些廠商包括蘋果公司、輝達（NVIDIA）、台積電、日本軟銀（SoftBank）、嬌生集團（Johnson & Johnson）、美光（Micron）、通用汽車（General Motors）、福特汽車（Ford）、日本汽車製造商本田（Honda）等。

川普還稱，他上任以來祭出的關稅措施，有助加強美國國家安全並帶來龐大稅收，並能減少美國貿易逆差問題。川普強調，只要一個總統能減少貿易逆差1-2%，大家就會很開心，可是他可以做到減少貿易逆差60%。

等待美國最高法院對關稅的裁決

對於川普的對等關稅，美國最高法院去年11月5日針對此案進行辯論，原定本月20日晚間有判決，但至今尚未作出裁決。川普說：「我們正焦急等待案件結果。」若政府輸了，就可能必須盡力「把錢償還回去」。他希望最高法院能為國家做出正確決定，「如果他們不這麼做，將會造成問題」。

自豪退出世界衛生組織 抱怨「美國繳的會費竟比中國多」

川普也把「退出世界衛生組織」當成他的政績之一，川普說，美國的年會費高達5000億美元，但中國的人口更多，可是年會費只需繳3700-3900億美元，然後所享受的待遇，卻跟美國一樣。川普抱怨：「為什麼美國就要繳這麼多？」而且他還說：「世衛這組織就是廢！」所以他強調，美國退出世衛的決定，是正確的抉擇。



