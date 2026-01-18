川普為何不惜與歐洲翻臉也要買格陵蘭島？揭秘稀土資源與3大戰略關鍵

美國總統川普（Donald Trump）發文表示，自2月1日起將對丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭及芬蘭等8個反對美國掌控格陵蘭島的國家加徵10%進口關稅，更揚言若這些國家不讓步，關稅稅率將於6月1日提高到25%，直至完全達成購買格陵蘭達成協議為止。

事實上，早在2019年、川普總統的第一任期內，他就曾提出購買格陵蘭的想法，但隨即被丹麥與格陵蘭拒絕，直至川普2025年重返白宮，在就職演說稱美國將「再次考慮擴大領土」，到近期的步步進逼，甚至在美國逮捕委內瑞拉總統馬杜洛後後，白宮發聲明表示，不排除動用武力取得，取都再再展現川普的決心。

這項看似瘋狂的「地產交易」背後，實則隱藏著美國對抗中俄、爭奪未來科技資源與鞏固國防安全的深層戰略考量。

人口僅5.7萬人、被冰封的格陵蘭島

首先，先了解這塊土地的獨特性。格陵蘭島是世界上最大的島嶼（若將澳洲視為大陸），面積約217萬平方公里，相當於台灣的60倍大。

儘管幅員遼闊，但全島約80%的土地被冰層覆蓋，氣候嚴寒，僅有約5.7萬名居民，是全球人口密度最低的地區。

政治上，格陵蘭是丹麥王國下的半自治領土，擁有自己的民選政府，但外交與國防事務仍由丹麥掌管，正是這種特殊的政治地位，讓川普試圖透過對丹麥施壓來取得控制權。

飛彈防禦的最短路徑成「黃金穹頂」基石

在軍事層面上，格陵蘭的地理位置無可替代。川普明確指出，取得格陵蘭對於建立他構想中的「黃金穹頂」（Golden Dome）飛彈防禦系統至關重要。

從地緣戰略來看，格陵蘭位於美國與俄羅斯之間。若俄羅斯發射彈道飛彈攻擊美國本土，飛越格陵蘭與北極是路徑最短的軌跡。

目前美軍雖已在格陵蘭西北部設有皮圖菲克太空基地（Pituffik Space Base），配備飛彈預警雷達，監控俄方動態，但川普認為，唯有擁有完整的領土主權，才能徹底確保這座防禦堡壘的安全。

氣候變遷後出現變化 扼守「GIUK 缺口」與北極航道

此外，隨著氣候變遷導致冰層融化，北極地區也出現了新的商業與軍事價值。融冰開通了如西北航道（Northwest Passage）等新航線，這能大幅縮短亞洲與歐洲之間的航行時間，成為蘇伊士運河之外極具吸引力的替代路線。

更重要的是，格陵蘭同時位於所謂的「格陵蘭-冰島-英國缺口」（GIUK Gap），即連結北極與大西洋的重要海軍咽喉點，控制這裡等於控制了兩大水域的海面通道，對於對於監測俄羅斯潛艇進入大西洋至關重要。

中國成近北極國家？防堵中俄勢力「染指」後院

川普政府對中俄在北極的擴張也感到高度焦慮。他曾聲稱格陵蘭周圍「到處都是俄羅斯和中國的船隻」。

雖然中國距離北極遙遠，但在2018年便自稱為「近北極國家」，並試圖推動「極地絲綢之路」，藉由投資基礎設施擴大在該地區的影響力。

俄羅斯則在北極擁有大量領土與軍事基地，川普認為，若美國不出手，「俄羅斯或中國就會奪取格陵蘭」。

打破中國壟斷的「稀土寶庫」 才是關鍵動機？

然而，除了上述的關鍵戰略地位，外界普遍認為，格陵蘭冰層下豐富的稀土資源，才是美國急欲取得該島的關鍵動機。儘管川普曾表示收購是「為了國家安全，而非礦產」。

目前，中國控制了全球約60%的稀土開採與90%的加工量。稀土是製造電動車電池、手機、風力渦輪機，乃至於F-35戰機雷達等先進軍事裝備不可或缺的原料，美國若能控制格陵蘭，將能大幅降低對中國供應鏈的依賴，掌握未來科技戰的主導權。