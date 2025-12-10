川普為何允輝達售中H200晶片？彭博：被華為嚇到

華為資料照片。路透社



在輝達執行長黃仁勳的積極遊說下，美國總統川普週一（12/8）宣布將開放輝達出口H200晶片給獲准的中國客戶。彭博新聞報導指出，川普放行的一大原因是，中國華為在發展及生產AI晶片上突飛猛進，進度遠遠超出華府預期。

彭博新聞週二（12/9）引述知情人士指出，白宮官員發現，華為（Huawei）使用自家昇騰晶片（Ascend）打造的AI運算平台CloudMatrix 384系統，效能已足以和輝達（NVIDIA）使用Blackwell處理器的NVL72匹敵。

此外，美方原本評估華為在今年底之前只能生產約20萬枚昇騰910C晶片，沒想到近日發現，華為已可在2026年達到數百萬枚910C晶片的產能。彭博日前報導指出，華為在製造晶片上仍大幅仰賴台積電和三星等外國業者提供硬體設備。

在華為急起直追的狀況下，川普政府被迫立刻做出因應政策，是否繼續全面禁止出口先進AI晶片，或是允許輝達全面出口最先進AI晶片，徹底在中國市場上擊敗華為？而川普最終選擇折衷之道：允許輝達出口H200晶片。該款晶片和先前輝達獲准特供中國市場的H20晶片相比，效能約是其6倍。

彭博報導說，此舉將讓美國「在AI晶片供應上比中國領先18個月」，因為美國客戶仍能繼續獨享最先進產品。白宮官員認為，允許售中H200晶片，會促使中國的AI開發者更大程度依賴美國的技術生態系統，而不是轉向華為或其他本土晶片製造商的產品。

據悉，川普日前和黃仁勳在華府私下會面後數天便做出此決策。報導說，川普放行H200晶片，可說是黃仁勳努力遊說的一大勝利。

不過川普的這項決策在華府引來相當大批評聲浪。前美國陸軍次長卡森（Brad Carson）痛批此舉是「將我們的競爭優勢拿來當商品出售，只為了25%的出口營收」。他接著說：「當中國開始用美國晶片打造的AI系統應用在他們的軍隊時，全世界都會後悔做出這項決定。」

前國土安全部與國家安全局官員貝克（Stewart Baker）也說，想藉著出口H200晶片創造中國對美晶片的依賴度是「一大妄想」。他表示：「他們無論如何都會全力推動本土產業，最終目標就是讓輝達破產，並讓美國人依賴中國的AI產品。」

不過也有對中鷹派人士認為此政策的衝擊不大，因為中國早有計畫擺脫對美國的依賴。曾在川普第一任期效力的中國問題專家毛文杰（James Mulvenon）說：「無論是否有此決策，中國政府已經表明，他們的長期戰略目標就是擺脫對輝達和任何其他西方科技的依賴，所以目前的成果只是暫時性的。」

