川普為何准輝達H200銷中？旅美教授曝真相

▲美國總統川普近日同意輝達（NVIDIA）將H200晶片出口至中國。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普近日同意輝達（NVIDIA）將H200晶片出口至中國，被外界視為可能改寫美中科技戰布局的重大決策。旅美教授翁履中分析，川普願意開放，真正的核心理由其實就是股市需要強心針，以及能賺錢。

翁履中11日在《專家來了》節目指出，輝達H200晶片能否進入中國市場，美國內部爭論不休，部分人士認為高科技是競爭關鍵，應禁止輸出，避免涉及國安風險。輝達則為此大力遊說，最終成功推動政策。

翁履中指出，外界以為川普是被遊說打動，但那至多是「錦上添花」，真正讓川普拍板的是經濟考量。他進一步提到，川普1月上任以來大打關稅戰，依照邏輯市場應該恐慌、物價也會因關稅上漲而讓民眾不安，但從4月宣布新關稅後，美國股市、金融市場仍一片樂觀，還充滿希望，原因就在於AI科技股強勢撐盤，投資人信心爆棚。

翁履中分析，川普放行H200主要有兩大動機，第一、AI產業的樂觀氛圍已經走到瓶頸，需要新的刺激，而開放中國市場能替股市打一劑強心針，對川普最重視的「股市與民調」都有幫助；第二、則是實打實的金錢利益，關稅戰讓美國民眾覺得政府替他們「賺到錢」。

翁履中強調，一旦開放輝達在中國銷售H200，相當於美國可直接獲得25%的收益，透過國安審查、抽成制度，美國確實能從中獲利，因此川普當然願意開綠燈。

