川普為何出兵委內瑞拉、逮捕馬杜羅？ 外媒：想把中國勢力趕出拉丁美洲

在委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）會見中國特使了僅僅幾個小時後，美國就轟炸了委內瑞拉，有外媒認為，這種行動似乎並非巧合。因為最近幾個月來，美國總統川普就一直在對拉丁美洲國家與北京方面，不斷增加的聯繫發布警告，並嘗試重新調整樞軸領域，「現在，美國正在利用武力手段提供支持」。

中國正取代美國在南美的影響力？

澳洲廣播公司（ABC）駐北京記者霍恩（Allyson Horn）週二發表評論指出，在20年期間，中國在拉丁美洲的觸手迅速發展，已成為美國的競爭對手，「在某些國家，中國無疑地取得了勝利」。例如在巴西、智利和秘魯等地，中國已經取代美國，成為這些國家最大的貿易夥伴。

廣告 廣告

分析指出，中國甚至是美國在該地區最親密鄰國、墨西哥的第二大貿易夥伴。此外，中國已經在該地區建立或控制了至少十幾個主要港口，其中包括位於秘魯的一個大型港口，以及位於玻利維亞的一個巨大的太空追蹤站。

目前，華為這個曾被西方廣泛普及的中國頂級電信企業，其足跡已經遍及大多數拉丁美洲國家。此外，透過與委內瑞拉、厄瓜多、玻利維亞和阿根廷等國的合作，中國與這些國家在安全方面的聯繫也得到加深，「這幾個國家購買了包括航空器、突擊步槍和雷達設備在內的中國產軍用武器裝備」。

如果要看具體建設的情況，外界會發現，中國已經成為這個國家的第一大石油進口國。而作為回報，中國透過「貸款換石油」協議投入了數百億美元——主要用於能源和基礎設施建設，「這些投入填補了委內瑞拉在關鍵領域的空白，但也加大了對北京方面的依賴」。

2026年1月3日，美國總統川普在佛羅里達州的海湖莊園即時收看在委內瑞拉的軍事行動。（美聯社）

美國出面阻止中國勢力深入拉美？

霍恩的分析指出，這種貸款模式已被中國廣泛評價整個美洲地區。因此，美國一直公開批評中國在該地區日益增長的影響力，並成功說服了一些拉丁美洲國家減少與北京的經濟聯繫。例如，2025年初，巴拿馬在與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）會面後，正式退出了中國的「一帶一路」倡議。

然而，中國並未因此退縮，並於近期公開表露了進一步削弱美國實力的野心。就在上個月，中國罕見地發布了《中國對拉丁美洲和加勒比地區的政策文件》，其中提到「國際力量對比深刻調整」，中國將這一術語視為美國全球霸權地位的終結。

但是，過去幾天發生的事件，已動搖了中國的這一說法，「川普表達了美國在西半球投射全球力量堅定不移的雄心。這實際上是在向中國發出潛在警告：這一地區不對外部勢力開放」。分析研判，這種威脅以前只是言語上的，但在美國出兵委內瑞拉後，現在已變成了軍事上的，迫使其他的拉美美國家，重新考慮自己與中國的關係。

2023年9月13日，中國國家主席習近平在北京會見委內瑞拉總統馬杜洛。（中國外交部官網）

中國並不依靠委內瑞拉石油

中國是委內瑞拉目前最大的石油客戶，每年超過80%的石油出口都流向中國。然而中國並不依賴這些石油，委內瑞拉的石油僅佔中國進口總量的4%左右，但石油是實現所描述的「多重、全面戰略夥伴關係」的基礎。

相較之下，盧比歐明確表示，這次對委內瑞拉進行戰爭的目標，就是重建美國對委內瑞拉石油工業的投資。不過，由於川普已經表示，將繼續向中國出售石油，這就向北京方面發出了一個明確的信號：這麼做是為了權力，並重新確立美國在該地區的霸權地位。

不過，儘管北京口頭上給予了各種支持和政治聲援，但在美國抓捕馬杜羅時，北京既無法提供庇護，也未能提供任何自衛手段。而這次行動的影響，可能會波及整個西半球，正在進行的經濟和地緣政治力量的平衡。



更多風傳媒報導

