川普為何急取格陵蘭？郭正亮爆背後原因：轉移焦點

美國總統川普揚言，可能對那些在格陵蘭問題上不配合美國的國家加徵關稅。格陵蘭發起「別碰格陵蘭」行動，於丹麥與格陵蘭多地同步舉行遊行，隊伍最後集結在美國大使館前，高喊「格陵蘭不出售」、「格陵蘭屬於格陵蘭人」。前立委郭正亮認為，川普這一陣子為什麼這麼急，搞委瑞內拉、伊朗、格陵蘭，因為他要避免讓美國老百姓想起了經濟不好，轉移焦點。

郭正亮17日在《台海政情室》節目中認為，川普現在是帝國主義躊躇滿志，滿心都是帝國主義，所以希望帝國版圖能夠迅速擴張。川普這一陣子為什麼這麼急？搞委瑞內拉、伊朗、格陵蘭，因為他要避免讓美國老百姓想起了經濟不好，轉移焦點，所以他寧可你都關注在ICE驅逐非法移民，所引發的衝突，那沒關係，因為那是跟左翼衝突。國會選舉，川普本來就不怕跟左派衝突。

郭正亮接著指出，另外就是帝國擴張，反對的一定都是左派，就是用這樣來轉移焦點。他認為今年年底的眾議院選舉，共和黨是必輸，至少要輸20席以上，所以川普就是在搞怪招，可是有點眼高手低，川普是個幻想家，並不是一個厲害的實行者。

郭正亮點出，格陵蘭軍事行動，連美國參謀總部都反對，所以就急著說我們去部署伊朗，不要打格陵蘭；因為他們知道打格陵蘭，政治後果會非常嚴重，等於跟歐洲決裂。可是到了伊朗，才發現伊朗這次也豁出去了，伊朗就直接擺出來它有2000顆導彈，上次是故意射偏了，其實是可以射很準的。所以伊朗就說，卡達基地讓美軍起飛來攻擊，保證每個導彈都打很準，把卡達嚇壞了，所以卡達跟沙特都不讓美軍進來。

