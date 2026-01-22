川普為何盯上格陵蘭？ CNN解密北極爭霸戰：俄卡位軍事基地又吞融冰紅利
在美國總統川普高調要求格陵蘭之際，北極早已不只是冰雪荒原，而是大國角力的新前線。在氣候變遷、海冰融化之下，北極地區不只攸關各國國安，更釋出了縮短航程與開採礦產的潛在紅利，改寫地緣與經濟版圖。俄羅斯憑藉長期布局掌握主導權，中國也加速介入腳步，讓這片原始冰原成為下一個全球衝突的火藥庫之一。
美國有線電視新聞網報導，雖然美國總統川普堅持要讓格陵蘭成為美國的一部份，以防止中國與俄羅斯在北極的勢力逐漸擴張，保護美國國安，但身為丹麥領土的格陵蘭本身就是美國最親密且最可靠的盟友之一，且島上原本就設有美軍基地，令外界對於川普的主張相當困惑，圍繞北極相關議題的爭論也比以往變得更加熱烈。
各方勢力在北極的角逐其實已經數十年之久，而且莫斯科一直是這場競賽的贏家，在北極地區擁有主導地位。它掌控了北極圈以北約一半的陸地和一半的領海專屬經濟區；而北極地區3分之2的居民都住在俄羅斯境內。
雖然根據代表北極國家的論壇「北極理事會」（Arctic Council）的資料顯示，北極僅佔全球經濟的0.4%，但俄羅斯掌握了該地區3分之2的國內生產毛額（GDP）。
北極地區66處軍事基地 近半在俄羅斯
俄羅斯數十年來不斷擴大其在北極的軍事版圖，投資興建新的設施，並升級該地區既有的軍事基地。
根據加拿大一個監測北極安全與核裁軍的非營利組織「塞門斯基金會」（Simons Foundation）的說法，在更廣義的北極地區內，總共有66處軍事基地，另有數百個防禦設施與前哨站。在66處中，有30處位於俄羅斯，另有36處位於擁有北極領土的北約國家：挪威有15處（其中包括1座英國基地）、美國8處、加拿大9處、格陵蘭3處，以及冰島1處。
雖然並非所有基地的戰力都在同等水平上，畢竟俄羅斯目前的整體軍力並無法與北約匹敵，但問題在於，俄羅斯在北極的軍事規模，和莫斯科近年的擴張速度，令人擔憂。
英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）表示，俄羅斯近年投入大量資金與心力，現代化其核動力潛艦艦隊，而這支艦隊正是俄羅斯在北極軍事實力的核心。隨著俄羅斯持續在烏克蘭作戰，它也同步強化了雷達、無人機與飛彈等作戰能力。
合作破局後 北極勢力被切成俄國與北約兩半
其實北極的情勢並非一直劍拔弩漲。在冷戰結束後的多年裡，北極曾被是俄羅斯與西方國家看起來確實可以共同開展業務的少數國家之一。
北極理事會曾試圖讓俄羅斯與其他7個北極國家建立更緊密的關係，在生物多樣性、氣候及原住民權利保護等議題，進行更緊密的合作。有一段時間，甚至曾嘗試在安全議題上展開合作。俄羅斯曾出席2場北極防長論壇（Arctic Chiefs of Defense Forum）的高層會議。
但在俄羅斯於2014年非法併吞克里米亞後，便被逐出該論壇，之後大多數合作都已暫停。再加上俄羅斯於2022年全面入侵烏克蘭，西方與莫斯科之間的關係降至冷戰後的新低點。
芬蘭和瑞典分別於2023年和2024年加入北約，這才讓北極地區被劃分為大致勢均力敵的2個部分，一半是俄羅斯控制，另一半由北約控制。
然而，並非北極地區國家的中國，也從未隱藏對北極的興趣。中國在2018年自稱為「近北極國家」，並提出一項針對北極航運的「極地絲綢之路」（Polar Silk Road, PSR）倡議，旨在發展北極航運。中國和俄羅斯於2024年在北極展開聯合巡邏，也是2國更廣泛合作的一環。
海冰融化打開2條新航線 全球暖化下的殘酷紅利
不過，安全並不是各方關注北極的唯一原因。隨著氣候變遷，海冰正以極快的速度縮減，雖然科學家警告，這對生態帶來嚴重的後果，但不少人認為，海冰融化也可能在採礦與航運方面，釋出龐大的經濟機會。
由於冰層大幅消融，2條在20年幾乎不可航行的路線，如今正逐步開放。
沿著俄羅斯北部海岸航行的「北海航線」（Northern Sea Route），和貼著北美洲北岸的「西北航道」（Northwest Passage）自2000年代後期以來，在夏季高峰期間幾乎都處於無冰狀態。
北海航線可將亞洲與歐洲之間的航行時間，縮短到大約2週，大約是經由傳統的蘇伊士運河航線所需時間的一半。北海航線在2010年代初期變得越來越容易通行，自此之後，經由該航道的航行次數，已從每年寥寥無幾，增加到大約100次。
自2022年以來，俄羅斯加大了對這條航道的使用，在制裁切斷了俄羅斯與先前歐洲客戶的聯繫後，便改航此路線將石油與天然氣運往中國。
通過「西北航道」的完整航行次數，也從2000年代初期每年僅有1、2次，增加到2023年多達41次。
未來甚至可能出現第三條「中央航線」，讓船隻能直接橫跨北極點。然而，若要達到這種程度的海冰融化，將會帶來驚人的後果，包括加速全球暖化、增加極端天氣，並摧毀該地區珍貴的生態系統。
看中格陵蘭礦產？ 專家直言：荒謬至極
除了航運業外，融化的冰層也可能使原本無法開發的土地顯露出來。根據丹麥和格陵蘭地質調查局的數據，格陵蘭特別可能成為煤、銅、金、稀土元素和鋅的熱點。
研究人員表示，要開採格陵蘭的礦產將會極其困難且昂貴，因為該島的許多礦藏都位於北極圈以上的偏遠地區，那裡有厚達一英里的極地冰蓋，且一年中大部分時間都籠罩在黑暗中。
根據北極研究所的高級研究員兼創始人洪佩特（Malte Humpert）的說法，認為這些資源可以輕易被開採，並造福美國的想法，「荒謬至極」（completely bonkers）。
