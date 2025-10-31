川普為何缺席APEC峰會？急著返美主持萬聖節派對
路透報導，美國總統川普決定不出席亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議，改由財長貝森特代表，象徵華府參與APEC事務態度的重大轉變，與中國大陸國家主席習近平與亞太諸國積極締結關係，形成鮮明對照。
美國協助澳洲在1989年創立APEC，宗旨是透過貿易連結亞太地區經濟體。如今華府擁抱貿易壁壘與雙邊協議，北京則擺出一副自由、開放貿易捍衛者的姿態，令人有昨是今非之感。
習近平31日在APEC峰會上演講時說：「我們必須踐行真正的多邊主義，提高以世界貿易組織（WTO）為核心的多邊貿易體制的權威性和有效性。」他並呼籲「推動國際經貿規則與時俱進，更好保障開發中國家正當權益」。
對照下，川普2.0宣布「解放日」關稅，迫使大多數經濟體與華府進行雙邊談判，還提高對各國進口產品關稅，迫使他們承諾數千億美元投資。最後又決定不親自出席APEC。美國派駐APEC高級官員梅斯強調，美國對APEC的投入仍「強而有力」，只是行程安排讓川普無法全程參與。
結束亞洲行返回華府後數小時，川普便與第一夫人梅蘭妮主持白宮年度萬聖節派對。
反觀習近平親自出席APEC峰會則釋出一個強烈訊息：中國大陸積極與區域諸國建立關係。習近平31日將會晤加拿大總理卡尼和日本新首相高市早苗。
中南項目（China Global South Project）網站主編奧蘭德指出，北京的策略是透過擴大貿易、基礎建設開發和供應鏈物流合作，將亞太地區與中國大陸的經濟連結起來，「直到最後諸國對中國經濟的倚賴變得難以自拔」。
