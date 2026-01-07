川普為何要接管委內瑞拉？逮捕馬杜洛為反毒？一文看懂美國盤算

美國對委內瑞拉發動代號「絕對決心行動」突襲，逮捕馬杜洛夫婦，引發全球關注。川普政府雖以打擊毒品與反恐為由，但委內瑞拉豐富的石油與戰略礦產，可能才是背後真正的驅動因素。本文帶讀者一次看懂事件始末、原因，以及未來影響。

美國總統川普（Donald Trump）3日宣布，美軍已完成代號「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve）的重大軍事任務，於凌晨出動包括美軍特種部隊三角洲部隊（Delta Force）在內的精銳力量，對委內瑞拉首都卡拉卡斯發動空襲與地面突擊，成功逮捕委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores），這也是自1989年出兵巴拿馬以來，美國在拉丁美洲最大規模的軍事行動。

美國為何要攻打委內瑞拉？

川普政府指控馬杜洛政權建立「毒品國家」，美國司法部認定馬杜洛是「太陽集團」（Cartel de los Soles）首腦，指控該集團長期利用國家機器走私大量古柯鹼至美國，以此削弱美國國力。川普曾多次威脅要對馬杜洛採取行動，美國國務院去年11月正式將太陽集團列為外國恐怖組織。

2025年2月，委國黑幫「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）被川普政府認定為外國恐怖組織，川普指控該組織不僅與太陽集團勾結販毒，更利用移民潮滲透全美，他們被控涉及謀殺、敲詐勒索、人口販運等嚴重罪行。美國也以此作為這次突襲委國的關鍵理由。

美方發動突襲的另一個核心動機，是對2024年委國大選爭議的最終清理。美國與委國反對派指責馬杜洛透過操縱選舉，川普不承認馬杜洛連任的合法性，並指控他導致國家陷入獨裁統治。引發超過800萬人的難民潮，嚴重動搖區域秩序。

馬杜洛夫婦現況如何？

川普在其社群平台「真實社群」（Truth Social）發布馬杜洛（Nicolás Maduro）在美國兩棲攻擊艦「硫磺島號」（USS Iwo Jima）遭押送的照片，內容顯示他雙手上銬，戴著黑色眼罩及大型耳罩。

圖中可見馬杜羅戴著防護耳機與眼罩，雙手被上銬。擷自Truth Social@realDonaldTrump。

英國《衛報》（The Guardian）報導，載著馬杜洛夫婦的直升機，3日晚間已降落紐約的史都華空軍國民警衛隊基地（Stewart Air National Guard Base）。目前，馬杜洛被關押在紐約布魯克林（Brooklyn）大都會拘留中心（Metropolitan Detention Center），面臨毒品恐怖主義等刑事指控的司法審判，預計美國當地時間5日中午，將在紐約南區聯邦地方法院出庭受審

誰接掌委內瑞拉？

川普證實美國將暫時接管委內瑞拉，確保政權平穩過渡，並計畫指派人選參與管理。委國最高法院已裁定由副總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）擔任代理總統，並宣誓就職，川普隨後更透露，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）已與羅德里格斯進行長時間通話，聲稱她願與美方合作，「讓委內瑞拉再次偉大。」

然而，羅德里格斯隨即變臉，在軍方將領簇擁下，於國家電視台露面，公開譴責美軍「綁架」馬杜洛，並堅稱馬杜洛才是國家唯一的合法元首。雖然委國最高法院限令30天內舉行大選，但外界高度質疑長期效忠馬杜洛的羅德里格斯是否願意交出權力；這場充滿變數的合作，不僅顯得極其脆弱，更讓國際社會質疑美國是否真的致力實現委國政權和平更迭。

打擊毒品是唯一原因？

儘管川普以遏止危險毒品流入美國為由，下令美軍突襲委內瑞拉，但他也明言，美國將掌控委內瑞拉龐大的石油儲備。根據美國能源資訊署（EIA）數據，委內瑞拉擁有全球最多的已探明石油儲量，高達3030億桶，約占全球五分之一，但目前日產量僅約100萬桶，不到2013年馬杜洛上台前的一半，也遠低於之前社會主義政權接管前每日350萬桶的水準。

川普明言，美國將掌控委內瑞拉龐大的石油儲備。示意圖。pixabay by generatorpowerproducts

委內瑞拉原油屬於重質高硫原油，開採與精煉需高度技術與特殊設備，國際石油公司有能力開採提煉，卻長期受限制。相較之下，美國多為輕質低硫原油，較適合生產汽油，卻難以滿足柴油、瀝青、工業燃料需求，全球柴油供應吃緊的其中一個原因，是對委國石油的制裁。委內瑞拉鄰近美國、原油價格低廉，多數美國煉油廠亦為處理其重油而建，若美企得以重返並重建當地油業，可能改變全球石油市場的格局。

川普表示，美國將「非常深入參與」委內瑞拉的石油產，招募美企投資數十億美元，修復委內瑞拉嚴重破損的石油基礎設施，重振委國石油產業，並向其他國家出售「大量」石油。

稀土與礦產也是原因？

美國聯邦數據顯示，委內瑞拉並非美國毒品主要來源國，顯示華府此次突襲行動的動機恐怕不僅是反毒。西班牙《國家報》（El País）亦指出，委內瑞拉蘊藏的龐大自然資源，或許是引發這場地緣政治緊張局勢的重要潛在因素。

2009年，委內瑞拉時任總統查維茲（Hugo Chávez）宣稱，該國亞馬遜流域蘊藏大量關鍵礦物鈮鉭礦（coltan），這類礦物不僅是高科技產品的重要原料，也可用於製造長程飛彈等軍事用途。2016年，馬杜洛簽署法令設立「奧里諾科礦業帶」（Orinoco Mining Arc），劃設約11.2萬平方公里、相當於全國12％領土，作為黃金、鑽石、鈮鉭礦、鎳、稀土等礦產的戰略開發區，並宣稱該區蘊藏超過8000噸黃金，且可能開採多達100萬克拉鑽石、1.2萬噸鎳、3.5萬噸鉭鈮礦、大量銅礦資源。

然而，委內瑞拉所稱的稀土資源多停留在地質線索與官方說法，尚未成為具商業規模的已探明儲備。即便如此，其礦產仍具高度戰略價值；在全球關鍵礦產加工高度集中於中國的情況下，委內瑞拉非法開採的礦物經鄰國轉運進入中國體系，制裁未能切斷流向，反而助長地下化與灰色供應鏈的擴張。

綜合來看，毒品很難完全解釋美國對委內瑞拉的軍事行動，更深層的原因，可能是該國蘊藏的戰略礦產資源。隨著全球供應鏈重組與關鍵礦物日益成為國家安全與科技競爭核心，美國突襲委內瑞拉，不僅是地緣政治施壓，更是一場對未來能源與高科技資源控制權的提前布局。