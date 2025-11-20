川普為何超愛嘴台灣晶片？專家曝英特爾「救援計畫」：靠偷台積電技術很丟臉

積極展現）「重塑」全球半導體供應鏈的雄心的美國總統川普（Donald Trump）17日才說晶片生意幾乎都被台灣搶走，「這是非常可恥的（disgraceful）」，好消息是它們即將回流到美國；但他19日又說，美國手中的晶片產業被拿走，自己並不責怪台灣。對此，總體經濟學家吳嘉隆今（20）日在臉書指出，川普說起晶片產業又提到台灣，「如此念念不忘？」他更分析，未來最大的可能性，是美國政府拜託台積電進去救英特爾（Intel），但還要等英特爾執行長陳立武充分努力後，若英特爾還是不行，才會實現。

吳嘉隆提到，川普19日出席沙烏地阿拉伯投資論壇時，再度談及晶片產業議題並提到台灣，看來美國現在要兩樣東西，一是外國製造業來美國投資設廠，二是外國企業教好美國勞工技術，以利參與營運，也就是美國要外資也要技術，要「以市場換投資」，也要「以市場換技術」。川普近日曾說「美國過去生產晶片，卻愚蠢地把晶片生意輸給台灣」，這裡的丟臉並非罵台灣，而是美國，實質上有事求於台灣的，因為只有台灣能幫美國實現晶片製造的在地化，以steal這樣的英文表達來看，川普說台灣把晶片生意偷走了，其實是在誇獎台灣。

吳嘉隆指出，川普期待美國能落後追趕，會說晶片產業原來是在美國而後外移，現在移回美國，這是要打造「川普復興」。然而，要在美國打造晶片的製造絕對不容易，因為晶片製造與設計同樣重要，製造過程中有很多技術創新與專利，這也是有人要來偷台積電的技術機密的原因，若只需要按圖施工，那晶片的製造與代工，不會只集中到台積電這裡來。另外，近來台積電傳出研發副總羅唯仁退休前帶走2奈米技術機密，「帶槍投靠」老東家英特爾，引發各界關注。

針對台積電又爆洩密案，吳嘉隆點出，當中的問題是，假設此事為真，要復興晶片製造，居然（如果）要從台積電偷技術機密，那這實在是給英特爾丟臉，同時也承認台積電在晶圓製造上有技術優勢，且還是英特爾追趕不上來。他進一步說，川普公開承認台灣在晶片產業上的壟斷地位，不管說台灣是拿走（take），還是偷走（steal），其實都是在讚美台灣，川普譴責的是美國過去總統的產業政策沒有好好保護晶片製造，英特爾還必須央求台積電來救，甚至可能出上述的「下策」。他表示，事實上偷取技術機密是沒用的，而且很丟臉，因為台積電並不是只靠這些技術參數來實現技術優勢。

吳嘉隆進一步說，若只是偷技術就行，那韓國、中國企業都有挖角台積電的研發團隊，但至今仍然無法複製其生產能力。他分析，川普政府可能還有一招，即在台積電的美國廠入乾股，但台積電不是美國企業英特爾，算盤可能打不起來，但仍會給台積電造成心理上的壓力；因此，最大的可能性是美國政府拜託台積電進入英特爾去救英特爾，但要先等陳立武先努力過，台灣需要時間與耐心，讓美國這邊先用自己的辦法來救英特爾，等到實在還是不行，最後還是要回頭來拜託台積電出馬，到時候美國可能就更丟臉。

