川普為何重擊委內瑞拉？學者：美國不可能放任自己後花園給中國侵門踏戶

記者李鴻典／台北報導

美國對委內瑞拉發動「大規模打擊」，並已逮捕委國總統馬杜洛及其妻子，兩人正被帶往紐約受審。美國總統川普表示，在能夠進行安全、適當且審慎交接之前，美國將負責治理委內瑞拉。學者說，現在的狀況是，親中=反美，美國不可能放任自己的後花園給中國侵門踏戶的。

馬杜洛「雙手上銬」狼狽照曝！川普揭密：CIA 布局數月、三角洲部隊收網。(圖／翻攝@realDonaldTrump)

美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元說，解釋一下美軍針對委內瑞拉的軍事行動到底是要幹嘛：

1. 毒品是表層的原因，深層的原因是要對中南美洲國家警示他們「在美中之間選錯邊是會出事情的」。

廣告 廣告

2. 委內瑞拉的原油現在都便宜賤賣給中國，讓中國在原油需求上跟美國掌握的石油市場脫鉤。

3. 昭告天下擁有俄羅斯的戰機跟中國的雷達偵測系統之後，對美國的直升機作戰有什麼抵抗的能力（攤手）。

4. 委內瑞拉如果開始被美國控制，則中南美洲可能會有往美國倒過去的骨牌效應，所以重點是接下來會發生什麼事。

對了，俄羅斯要求聯合國安理會出手介入，笑死，怎麼不先介入你們入侵烏克蘭呢？

川普全程觀看「逮捕馬杜洛行動」。（圖／翻攝自川普Truth Social）

葉耀元也分析，講幾個接下來會發生的狀況：

1. 美國接管跟委內瑞拉會民主化是兩碼字事情。基本上美國只會扶植親美的勢力，但不會期望委內瑞拉可以短時間內變成民主國家，畢竟他們的經濟條件可能相對難支撐起自己的民主社會。

2. 委內瑞拉的原油開採跟銷售會被美國控制，這會讓中國的石油進口以及中國在委內瑞拉的石油投資大幅度被影響。

3. 委內瑞拉人其實支持美軍介入的比例比你想的還多喔，所以接下來的反彈其實不會太大。而且重點是國內的經濟與財政已經跟一灘死水一樣，期待美國可以稍微穩定狀況的人大有人在。但美國應該不會花太多資源，頂多是交付下一任親美政府一個可以執行的經濟計劃。

葉耀元也提到，現在譴責美國的主要是俄羅斯、中國、古巴、還有哥倫比亞。有沒有發現除了俄羅斯跟中國這兩個邪惡軸心加上古巴以及哥倫比亞（這個譴責跟毒品產業關聯性極高，而且他們可能是下一個被制裁的對象）之外，其他中南美洲國家都「安安靜靜的」？現在的狀況是，親中=反美，美國不可能放任自己的後花園給中國侵門踏戶的喔。

更多三立新聞網報導

陳建仁任中研院長遭攻擊 學者直說了：酸陳院長只會展露自己是井底之蛙

郭正亮稱賴清德史上最危險總統 學者：根本就是中共對台假訊息認知戰

解放軍宣布軍演 律師：蔣萬安去上海雙城論壇有個鳥用？兩岸和平在哪？

國台辦稱原住民是「中國移居的古越人」 學者3點大打臉

