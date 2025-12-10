川普為何開放H200晶片銷陸 彭博揭密：華為技術逐漸追上

外電報導，美國總統川普，之所以同意向大陸販售輝達H200晶片，是因為美國已經發現，華為逐漸趕上了美國技術。

彭博社引述消息人士的話報導，美國總統川普決定允許輝達向中國大陸出售H200人工智慧晶片，一方面是因為他認為這項作法的安全風險較低，另一方面則是由於輝達在中國大陸的主要競爭對手華為，技術已經逐漸趕上了與H200性能相當的人工智慧系統。（葉柏毅報導）

報導指出，川普政府在權衡是否批准輝達H200晶片出口中國大陸時，官員考慮了多種可能的方案，甚至聽取了華府鷹派人士的意見。最後，川普拍板，允許H200晶片出口中國大陸，同時要求輝達的最新產品，必須優先供應美國市場。

廣告 廣告

消息人士指出，川普同意向大陸出售H200晶片的根本原因在於：美國方面評估認為，華為的競爭力，超出了他們的想像。報導說，白宮官員重點關注了華為名為「CloudMatrix 384」的人工智慧平台，這個平台是基於華為最新的昇騰晶片架構組成。白宮方面發現，「CloudMatrix 384」的性能，與輝達的類似系統 「NVL72」不相上下，而後者採用的，則是輝達最先進的「Blackwell」晶片。

消息人士指出，正因為華為的人工智慧研發能力，似乎有逐漸趕上的趨勢，所以川普才決定向大陸銷售H200，促使大陸的人工智慧開發者，能夠依賴美國技術的生態系統，而不是轉向華為或其他中國本土晶片製造商的產品，反過來成為美國的威脅。