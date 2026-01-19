川普為加薩問題設和平委員會 克宮稱普丁受邀加入

俄羅斯總統普丁也受邀參加川普主導的加薩問題和平委員會。

俄羅斯總統普丁的發言人表示， 普丁已經受邀加入美國總統川普的和平委員會，這個委員會將負責監督加薩的重建工作。（戚海倫報導）

克里姆林宮發言人培斯科夫在例行記者會對媒體說，普丁總統透過外交管道，收到加入和平委員會的邀請，他說，克里姆林宮正在審查邀請函，希望從美方獲得更多細節。

美國有線電視新聞網CNN報導，白俄羅斯外交部也表示，總統魯卡申科也收到了加入委員會的邀請。外交部指出，明斯克高度讚賞美方，將白俄羅斯視為一個願意承擔建設持久和平、以身作則、為子孫後代投資於安全繁榮未來的崇高責任的國家。魯卡申科是普丁最親密的盟友，被稱為歐洲最後一位獨裁者。

美國已經宣布，啟動加薩和平計畫第二階段，而由總統川普擔任主席的和平委員會成立，是美國在聯合國支持下，為實現加薩非軍事化和重建而製訂的計畫中的關鍵一步。不過，不滿的跡象已經開始顯現。愛爾蘭外交部長麥金蒂在聲明中警告，川普提議成立的這個機構「授權範圍將比實施加薩和平計畫更廣」，她說，「儘管聯合國可能並不完美，但如今它和國際法的首要地位，比以往任何時候都更加重要。」