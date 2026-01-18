川普為取格陵蘭對歐洲8國課10%關稅！ 英法瑞典丹麥歐盟齊聲反彈

美國總統川普（Donald Trump）。 圖：翻攝自川普臉書（資料照）

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）今天宣布2月起將對丹麥、挪威、瑞典、芬蘭、法國、德國、英國與荷蘭等8個歐洲國家出口到美國的商品加徵10%關稅，理由是這些國家反對美國掌控丹麥自治領土格陵蘭（Greenland）。他並威脅，10%關稅將會於今年6月1日開始提高到25%，直到達成格陵蘭的購買協議為止，引發英國、法國、瑞典、丹麥及歐盟領袖齊聲反彈。

川普17日在在自家社媒平台「真實社群」（Truth Social）上發文寫道，美國需要格陵蘭以保障國家安全，格陵蘭對於美國及全球安全至關重要，但丹麥的防衛能力明顯不足，而丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭與芬蘭近期都派部隊前往了格陵蘭，這個舉措對於全球的安全、生存及繁榮而言，是一個極其危險的局勢。

根據法新社報導，英國首相施凱爾（Keir Starmer）發布聲明回應：「對追求北大西洋公約組織（NATO）集體安全的盟邦施加關稅，完全是錯誤之舉。我們當然會就此直接與美國政府溝通。」法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）透過社群平台X（前推特）以法語及英語表示：「關稅威脅在當前情況下令人無法接受，且無立足之地。」

瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）告訴法新社：「我們不會受到恫嚇。只有丹麥和格陵蘭（Greenland）有權決定與自身相關的事務」丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）透過聲明表達對川普的關稅威脅「感到驚訝」，他並強調，川普提及的在格陵蘭增兵一事，其目的正是為了強化北極地區的安全。

歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）及歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）在社群媒體共同發布聲明警告：「關稅將侵蝕跨大西洋關係，並帶來危險的惡性循環風險。」他們表明：「歐洲將保持團結與協調，並致力維護自身主權。」

范德賴恩和柯斯塔也指出：「對話依然至關重要，我們承諾繼續推動丹麥王國與美國上週已展開的相關磋商進程。」路透社報導提到，歐盟輪值主席國賽普勒斯今晚宣布，歐盟27國大使明天將召開緊急會議。歐盟外交官透露，會議預計於當地時間下午5點展開。

