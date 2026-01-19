川普為取格陵蘭祭關稅施壓 歐洲傾向先談判

（中央社布魯塞爾18日綜合外電報導）美國總統川普為取得格陵蘭，再度祭出關稅施壓歐洲。歐盟各國目前保留報復手段的同時，仍傾向先與美國談判，並視19日登場的瑞士達沃斯經濟論壇為與川普溝通的重要機會。

川普17日貼文稱，將自2月1日起對丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭及芬蘭8個歐洲國家的商品加徵10%關稅，理由是這些國家反對美國掌控丹麥自治領土格陵蘭。他說若美國未能就取得格陵蘭達成協議，關稅自6月1日起再提高至25%。

● 寧可談判也不要馬上報復

紐約時報指出，歐盟27個成員國的大使今天齊聚布魯塞爾會商，官員們初步確立「寧可談判，也不要馬上報復」立場，同時承諾若格陵蘭人民不願意，歐盟將盡力保護當地不被收購或接管。

兩名熟悉討論情況的外交官透露，歐洲不排除若華府持續升高施壓後採取反擊。

反擊措施之一是歐洲評估讓總額達930億歐元（約1070億美元）的報復性關稅清單在2月生效的可能性。歐盟去年回應川普關稅時，擬定這份針對美國產品的關稅報復清單，品項包含口香糖、哈雷機車和花生醬等，但在與美國達成貿易協議後擱置。

此外，部分歐洲議會議員及法國總統馬克宏建議，歐盟應啟動一項更為激烈、用來對抗經濟脅迫的武器：「反脅迫機制」（anti-coercion instrument）。

反脅迫機制俗稱歐洲貿易的「火箭砲」（bazooka）選項，設立於2023年但從未動用過。一旦使用可限制美國企業進入歐洲單一市場，像對在歐洲市場有大量業務的美國科技巨頭或其他服務供應商設限，限制參與公共標案、限制投資或銀行業務等領域准入等。

但外交官員表示，反脅迫工具不會是首選，因為此舉恐導致衝突加劇。

● 歐洲爭取在達沃斯論壇與川普坐下談

歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）今天宣布，將於近日召開歐盟領袖特別會議。一名歐盟官員表示，這場會議可能選在22日，預計採取面對面形式，屆時歐盟所有選項都將納入討論。

歐洲方面目前盼利用1月19到23日在達沃斯（Davos）登場的世界經濟論壇（WEF）與美方對話；川普計劃出席論壇，北約秘書長呂特（Mark Rutte）表示期待在達沃斯與川普會面。

儘管許多歐洲領袖仍盼溝通化解分歧，但到目前為止，相關討論幾無成效。歐洲對反擊美國始終態度猶豫，主因是歐洲仰賴美國在軍事科技和北約等方面的支持。

但歐洲議會議員、對美關係代表團主席貝尼費（Brando Benifei）表示，主和態度可能正在改變，部分原因是歐洲民意對美國已轉為更加批判。

● 歐洲議會阻美歐貿易協議生效

政治新聞網POLITICO報導，歐洲議會最大黨團、中間偏右的歐洲人民黨（EPP）黨團領袖韋柏（Manfred Weber）在川普發出關稅威脅後表示，去年達成的美歐貿易協議「現階段不可能在歐洲議會獲批准」。

他說：「對美國產品的零關稅必須暫停。」去年雙方達成的協議是歐盟不對美國產品課關稅，換取美國把對歐盟商品的關稅降至15%。

歐洲議會貿易委員會主席朗吉（Bernd Lange）痛批川普關稅威脅「令人難以置信且不可接受」，除在社媒平台X上寫道「一條新的紅線已被跨越」也呼籲動用反脅迫機制回擊。

● 川普稱俄中謀格陵蘭日亟 丹麥北極司令駁斥

川普11日稱格陵蘭周邊到處都是俄羅斯與中國的驅逐艦與潛艦，「我們不會讓俄羅斯或中國佔領格陵蘭」。但丹麥負責北極防務的司令反駁格陵蘭正面臨俄羅斯或中國迫切安全威脅的說法。

丹麥駐格陵蘭的北極聯合司令部司令安德森（Soren Andersen）少將接受斯普林格（Axel Springer）報業集團旗下的全球記者網（ASGRN）訪問時說：「不，我們今日沒有看到來自中國或俄羅斯的威脅。但我們會評估潛在的威脅情境，這也是我們演訓目的。」

自2023年起擔任北極防務司令一職的安德森強調，丹麥與盟國在格陵蘭周邊加強防務與演習，不是因為有迫在眉睫的危險，而是為日後各種情境做準備。他指出，一旦烏克蘭戰爭結束，莫斯科就能把軍事資源轉移至其波羅的海與北極地區。（編譯：陳亦偉）1150119