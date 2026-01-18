川普為奪取格陵蘭「強徵歐盟8國關稅」！布魯塞爾研擬報復性措施

美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志／美聯社）

歐盟外交官表示，歐聯駐各國大使於美東時間18日達成廣泛共識，將繼續努力勸阻美國總統川普（Donald Trump）為奪取「格陵蘭」而對歐洲盟友課徵關稅，同時也開始準備針對美國的報復性措施。

據《路透社》報導，川普於17日誓言，若美國未獲准購買丹麥自治領土「格陵蘭」（Greenland），將自2月1日起，對歐盟成員國丹麥、瑞典、法國、德國、荷蘭、芬蘭、英國與挪威，實施一波逐步提高的關稅。歐盟主要國家譴責此舉為勒索行為。

歐盟領袖預定於22日在歐盟總部所在地布魯塞爾（Brussels）召開緊急峰會，討論因應選項。其中1項方案，是對價值930億歐元（約合新台幣3.4兆元）的美國進口商品課徵關稅，該方案在為期6個月的暫停期結束後，可能於2月6日自動生效。

另1個選項則是至今從未啟用的「反脅迫工具」（Anti-Coercion Instrument，ACI），可限制美國企業參與公共採購、投資或銀行業務，或對服務貿易設限；在此領域，美國對歐盟具有順差，包括數位服務。

根據1名歐盟消息人士指出，作為第一步回應，關稅方案似乎獲得比反脅迫措施更廣泛的支持，而後者目前的態度則是「非常分歧」。

主持歐盟峰會的歐洲理事會主席科斯塔（Antonio Costa）在社群媒體發文表示，他與歐盟成員國的磋商顯示，各國對支持丹麥與格陵蘭具有高度承諾，並已準備好防禦任何形式的脅迫。

歐盟致力於對話的努力，預料將成為「達沃斯世界經濟論壇」（World Economic Forum in Davos）的重要主題。川普預計於21日發表主題演說，這將是他6年來首度出席該活動。

另根據1名接近法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）之人士的說法，馬克宏正推動啟用反脅迫工具。對此，愛爾蘭總理馬丁（Micheal Martin）則指出，雖然歐盟毫無疑問必定會反制，但啟用這項尚未使用過的工具「可能仍稍嫌過早。」

與部分歐盟領袖相比，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）與美國總統關係較為密切。她於18日形容關稅威脅是「1個錯誤」，並補充她在數小時前曾與川普通話，並已直言己見。

當被問及英國將如何回應新的關稅措施時，英國文化、媒體和體育大臣南迪（Lisa Nandy）則表示，盟友需要與美國合作解決爭端，「我們對格陵蘭的立場是不可談判的……這符合我們的共同利益，應該攜手合作，而不是展開言辭戰爭。」

然而，關稅威脅確實使美國與英國和歐盟達成的貿易協議蒙上陰影。這些有限的協議早已因不對稱性而遭到批評，美國得以維持廣泛關稅，而其貿易夥伴卻被要求取消進口關稅。

歐洲議會似乎也將暫停審議「歐盟—美國貿易協議」。該議會原定於1月26日至27日就取消多項歐盟進口關稅進行表決，但歐洲議會最大黨團、歐洲人民黨（European People's Party）主席韋伯（Manfred Weber）於17日深夜表示，目前不可能批准。

德國基督教民主黨（Christian Democrat）國會議員哈特（Juergen Hardt）亦向德媒《圖片報》（Bild）表示，他所稱的最後手段之一，可能是杯葛今年由美國主辦的世界盃足球賽，以「讓川普總統在格陵蘭議題上清醒過來。」

