川普為奪格陵蘭祭關稅威脅 馬克宏誓言捍衛主權法治

法國總統馬克宏因眼疾戴著醒目太陽眼鏡上台，他在達沃斯論壇針對美國總統川普對格陵蘭野心譴責是復甦的帝國主義野心，指責美國企圖削弱歐洲並將歐洲置於附屬地位。

法國總統馬克宏表示，「我們更偏好尊重而非霸凌，科學而非陰謀論，法治而非暴行，歐洲歡迎你、法國更歡迎你，面對世界野蠻化，法國與歐洲必須捍衛有效多邊主義。」

法國葡萄酒輸美關稅約15%，法國正遊說降到零，川普因法國拒絕加入美方的格陵蘭立場，揚言對法國葡萄酒與香檳課徵200%關稅當作報復施壓。馬克宏認為全球秩序轉向無法治世界與最強者法則主導；認為不應該被動接受強權，應該排除附庸化。他也特別提到法國參與了格陵蘭島的演習。

法國總統馬克宏提及，「不是威脅任何人，而是支持盟友與另一歐洲國家丹麥。」

川普20日在社群媒體貼出馬克宏私訊截圖，馬克宏提議22日在法國巴黎舉行七大工業國（G7）會議，且可以邀請俄羅斯、烏克蘭、丹麥到峰會場邊；並表示在敘利亞議題上意見一致、在伊朗議題上能一起成就大事，不懂川普在格陵蘭議題上的作為；而川普並沒有透露自己的回覆內容。路透社引述馬克宏親近人士消息來源表示，川普發布的訊息內容為真。

