川普為奪格陵蘭祭關稅施壓 歐洲議會反擊：擱置雙邊貿易協議

美國總統川普為奪取格陵蘭控制權，宣布對8個歐洲國家加徵新關稅。歐洲議會決定暫緩美國與歐盟簽署的協議批准程序，預計將在下週三（1/21）宣布擱置，這為貿易戰停火協議的前景蒙上陰影。

川普（Donald Trump）去年7月與歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）達成跨大西洋貿易協議，為前者拋出的「對等關稅」爭端畫下休止符，協議進入歐洲議會的審查環節。

然而，隨著丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭、芬蘭等8個歐洲國家表明將派遣小規模兵力進駐格陵蘭後，川普17日宣布，將對上述8國加徵10%關稅，並揚言自6月起將關稅調升至25%，「直到達成全面收購格陵蘭的協議」。

對此， 歐洲議會最大黨團人民黨（EPP）主席韋柏（Manfred Weber）發聲明表示，美歐緊張局勢升級，意味著議會將不會投票支持雙邊經貿協議。該協議規定美國對歐盟商品徵收15%關稅，作為交換條件，歐盟則不對美國商品徵稅。

韋柏寫道，歐洲人民黨支持歐美貿易協議，但基於川普對格陵蘭的威脅，現階段無法批准該協議，並強調：「必須暫停對美國產品實施零關稅。」歐盟議員預計將於下週三（1/21）會議上確認擱置該協議。

擔任自由派黨團「復興歐洲」（Renew Europe）貿易協調員的瑞典籍議員卡森布蘿（Karin Karlsbro）17日向政治新聞網站Politico表示，歐盟不可能批准推進關稅協議，強調如果壓力與脅迫持續，歐盟就無法排除動用報復性關稅等貿易「火箭筒」措施。

歐盟所謂的貿易「火箭筒」措施，即提供一系列懲罰性手段，可用於對抗企圖威脅歐盟的貿易對手。其中包括限制投資與公共採購計劃准入，以及削弱智慧財產權保護力度等。

儘管歐洲議會已發出呼籲，但假使川普兌現威脅，是否啟動反制措施仍須由歐盟執委會決定。此舉需獲得合格多數成員國支持，但基於歐盟各國長期以來在如何避免進一步激怒華府的問題上存在分歧，要達成共識恐不容易。

歐洲領袖對川普加徵關稅一事反應激烈，堅稱向格陵蘭派兵是對川普所謂俄羅斯與中國對北大西洋島嶼威脅日增的回應。歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）警告華府，將對新關稅採取「聯合回應」。

