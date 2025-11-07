川普為安撫習近平不提台灣問題！ 蔡正元：川普提G2是認清中美新現實｜Yahoo《風向龍鳳配》
美國總統川普在與習近平會面前在社群上發文重提「G2」，讓美國盟友卻憂心「美中共治」可能讓日本、印度、澳洲與歐洲被邊緣化。而峰會後 CBS發布的專訪中，川普又強調「與中國保持良好關係符合美國利益」，川習會後的美中是否正走向新的權力定位？前立委蔡正元在Yahoo《風向龍鳳配》中表示，中美對抗持續下去，美國會逐漸認清現實，「論武力、論經濟實力、論政治影響力，所有指標中國都跟美國平起平坐，美國必須承認這個新現實。」
蔡正元指出，美國對中國的態度正出現關鍵調整，從川普1.0、拜登到川普2.0，美國原本以「打壓中國」為主軸的戰略，已因中國實力快速上升而被迫修正。蔡正元強調，美國如今首次認知到中國是「打不倒的對手」，而北京對美國策略一貫維持克制，不斷透過「讓你痛、不讓你倒」的方式制衡。他舉例，中國在大豆議題上雖然施壓川普，但最終仍保留空間，以免民主黨在選後完全掌握國會，「這是中國的一個戰略原則──還是讓你川普痛，但不讓你倒」。
為何稀土能掐住美國咽喉？蔡正元：中國策略「讓你痛、不讓你倒」
在稀土方面，蔡正元認為，北京雖然表態不賣稀土，但美國企業提出需求時仍普遍批准，背後真正目的是「制約美國行為，使其與中國維持和睦」。他指出，美國誤以為可在兩年內擺脫中國稀土依賴，但實際上美國本土礦藏多為低價值的輕稀土，而軍工產業需要的重稀土幾乎全部由中國供應。「全世界只有中國江西、福建及雲南緬甸邊界有重稀土，而且中國的提煉成本與效率世界第一，根本找不到第二」，蔡正元說，美國如今才真正感受到中國的稀土優勢，「所以中國善用它這種獨行獨食來跟美國叫板，但又不會把美國脖子掐得太緊」。
至於川普在社群媒體Truth Social發文「THE G2 WILL BE CONVENING SHORTLY!（G2即將召開）」則讓蔡正元直呼：「美國總統嘴裡第一次承認G2，是被中國策略一步步逼出來的現實。」蔡正元進一步分析，中國在晶片、台灣等議題上「展現極高的忍耐與耐心」，這種姿態反而讓美國逐步調整對中態度。
川普為何在會前提及「G2」？學者分析：中國大陸是最難纏對手
政治大學外交系教授黃奎博補充，中美互動與其他國家截然不同，川普因此將中國視為G2中的「老二」，在多項議題上仍需與中國協調合作，特別是稀土、晶片以及反恐、毒品等。「你可以看到他跟中國大陸打交道的狀況跟其他國家都不一樣，對川普來說中國大陸就是最難纏的對手，你幾乎找不到第二個了。」
唐湘龍妙喻中美交手如武俠高手 下一輪競逐誰占優勢？
主持人唐湘龍則以武俠小說比喻中美互動，指出目前交手仍是「三分力掌」，雙方各自回去「打通經脈」，為下一輪競逐積累籌碼。「大家眼前的妥協都是不得已的，就是各自回去趕快把另外一脈都打通……下次再交手的時候，我就會有一個更大的籌碼跟空間」。唐湘龍認為，美國策略核心是安撫中國，避免激烈衝突對美國不利，「川普所講的話，其實都只是對中國的安撫……不要讓中國對美國失去耐心，不管是有關台灣問題，或者是稀土半導體。」
唐湘龍指出，中美在世界觀與歷史文化上的差異，導致雙方競逐邏輯不同。中國歷來採被動防禦與自給自足策略，「中國自古以來他的經濟就是一種自給自足的內循環體系，對外貿是他在觀念上面的不依賴」，而西方則以「唯一強權」視角面對崛起國家，必然產生摩擦。唐湘龍指出，台灣作為美中角力的焦點與半導體供應鏈核心，將直接受到兩大國的戰略變動影響，「只要能夠把中國安撫住，沒有讓美國感覺在地緣板塊上面失控，讓美國的核心利益被挑戰，對川普、對美國來講，能夠做到這一步就可以，他什麼肉麻話都可以講。」
