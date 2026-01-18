川普為格陵蘭威脅8國 歐盟討論「兩種報復選項」恐祭千億美元關稅

川普為取得格陵蘭，向8個歐洲國家祭出關稅威脅。路透社



美國總統川普為取得格陵蘭，已宣布將對8個歐洲盟國祭出10%關稅。歐盟各國大使週日（1/18）達成廣泛共識，將加強勸退川普的關稅大棒，同時也在準備報復方案，選項包括對逾千億美元的美國商品加徵關稅。

川普上週六（1/17）宣布，將於2月1日起對丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭、芬蘭等8個歐洲國家的銷美商品徵收10%關稅，直至美國「就格陵蘭島的全面收購達成協議」。歐盟主要國家均指責此舉形同勒索。

路透社報導，歐盟成員將於週四（1/22）對此召開緊急會議。其中一個討論選項是，對來自美國的930億歐元（1077億美元）商品加徵關稅。

歐盟2025年為報復川普的對等關稅而擬定這套關稅方案，原定2025年8月7日實施，但在生效前兩天與美國達成貿易協議，因此暫緩6個月。若暫停期間未延長，將於2月6日自動生效。

歐盟考慮的另一方案是動用「反脅迫工具」（Anti-Coercion Instrument，ACI），可限制美國在對歐盟有貿易順差的領域參與公共招標、投資或銀行業務，或限制服務貿易。歐盟2023年制定這套機制，但迄今未曾動用。

路透社引述一名歐盟知情人士指出，在這兩個報復選項中，目前以關稅方案獲得較廣泛的支持。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）倡議動用ACI，但愛爾蘭總理馬丁（Micheal Martin）認為，目前動用該機制「時機尚不成熟」。

義大利總理梅洛尼（ Giorgia Meloni）比其他歐盟領袖與川普走得近，她週日表示，以關稅報復「會是錯誤的」，並已在數小時前與川普通話，表達她的看法。

●丹麥外長：仍著重外交手段

上週曾訪問白宮的丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）週日在奧斯陸與挪威外長會晤時表示，丹麥仍將著重使用外交手段。他提及丹麥、格陵蘭及美國已於上週三達成共識，將組成工作小組。

他表示：「美國不只有美國總統而已。我剛去過，美國社會仍存在制衡力量。」

遭川普威脅祭出10%關稅的8國，因派出少數軍事人員赴格陵蘭而成為目標，且原本已遭川普加徵10%至15%對等關稅。

8國週日發表聯合聲明，強調「關稅威脅破壞跨大西洋聯盟關係，且可能導致情勢迅速惡化」。

丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）發表聲明，對於歐洲盟邦一致支持表示感動，並稱：「歐洲不會接受勒索。」

