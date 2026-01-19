川普為格陵蘭對歐祭關稅！黃金白銀走勢？

▲白銀與黃金價格屢創新高。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普表示，他將自2月起對8個歐洲國家的商品加徵10%進口關稅，因這些國家反對美國掌控丹麥自治領土格陵蘭，對歐洲祭出關稅戰，再度引爆地緣政治風險升溫。黃金和白銀價格雙雙觸及歷史新高，分析師認為，這對黃金和白銀來說又是一個絕佳利多條件。

川普日前在自家社群媒體Truth Social發文指出，丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭及芬蘭將面臨這項關稅。如果美國未能就完全及徹底購買格陵蘭達成協議，這項關稅將自6月1日起提高至25%。

根據彭博報導，川普的舉動引發市場對美國和歐洲之間，可能爆發具破壞性的貿易戰表達擔憂，而這也支撐了投資者對貴金屬的避險需求。

報導提到，歐洲各國領導人未來幾天將舉行緊急會議，探討可能的應對措施。知情人士告訴彭博，歐盟成員國正在討論多種應對方案，包括對價值930億歐元的美國商品徵收報復性關稅。

報導指出，法國總統馬克宏可能會要求啟動歐盟的反脅迫機制，這是歐盟目前所擁有最強力的反制措施，允許歐盟針對強制性貿易措施採取一系列應對。

墨爾本Capital.com分析師羅達(Kyle Rodda)表示，隨著地緣政治風險持續升溫，新的貿易不確定性削弱了經濟成長前景，而美國的對外政策，正在侵蝕人們對美元的信心。這對黃金和白銀來說是一個絕佳的利多因素。

現貨黃金價格今早上漲1.6%，價格來到每盎司4668.76美元，盤中一度觸及每盎司4690.59美元高點。白銀上漲3.2%，至每盎司93.0211美元，盤中一度觸及每盎司94.1213美元的高點，鉑金和鈀金價格也跟著上漲。

