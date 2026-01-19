川普為格陵蘭引爆對歐貿易戰！ 黃金飆破4670美元

財經中心／廖珪如報導

川普覬覦格陵蘭的稀土與戰略位置，一直想將之收入囊中，在委內瑞拉抓捕大成功下，發動貿易戰逼迫歐洲交出格陵蘭，國際地緣風險震盪下，金價大漲。（圖／翻攝自X平台 @TRUMP_ARMY_）

川普關稅時程全面攤牌：格陵蘭島計畫引爆對歐貿易戰火

美國總統川普在社群平台 Truth Social 發文明確點名，因不滿歐洲國家反對其拿下格陵蘭島的計畫，將針對丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭與芬蘭等八個國家祭出制裁。根據公告，相關商品將自 2 月 1 日起課徵 10% 關稅，並計畫於今年 6 月一口氣拉高至 25%。

歐洲高度警戒醞釀反制：馬克宏擬啟動「反脅迫工具」應對貿易威脅

綜合外媒報導，面對川普的強硬表態，歐洲各國進入高度警戒狀態。消息人士透露，歐洲領袖近日將召開緊急會議討論反制手段，初步規劃不排除對總額約 930 億歐元（約 1,080 億美元）的美國商品祭出報復性關稅。法國總統馬克宏更可能要求歐盟啟動最具殺傷力的「反脅迫工具」（Anti-Coercion Instrument），以集體力量反擊美方的貿易威脅。

市場避險需求全面爆發：現貨黃金衝破 4670 美元與白銀同步翻紅

貿易戰陰影迅速籠罩全球市場，引發資金大規模流向貴金屬尋求避險。受此擔憂情緒推動，現貨黃金價格再度刷新紀錄高點，強勢突破 4,670 美元／盎司，日內漲幅達 1.63%；現貨白銀亦展現強勁動能，突破 93 美元／盎司關卡，日內大漲 3.29%。分析師指出，美歐貿易衝突若持續升級，將進一步推升市場對實體資產的防禦性需求。

