川普為格陵蘭祭關稅大棒 美股暴跌870點

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）加強了對格陵蘭議題的強硬言辭，揚言對多個歐洲盟國祭出新一輪關稅。市場情緒受到川普言論影響，美股週二（20日）遭遇重挫，道瓊工業指數大跌870點，標普500指數重挫2%，台積電ADR重挫近5％。

道瓊工業指數終場下跌870.74點，或1.76％，收48,488.59點；那斯達克指數重挫561.06點，或2.39％，收22,954.32點；標普500指數下挫143.15點，或2.06％，收6,796.86點；費城半導體指數下跌133.22點，或1.68％，收7,794.19點。

道瓊工業指數、標普500指數、那斯達克指數均創下去年10月以來表現最差的交易日。科技股與大型權值股成為賣壓重心。

根據CNBC報導，今日的跌勢使標普500指數與那斯達克指數在2026年的表現轉為負值：廣泛市場指數目前下跌 0.7%，而科技股雲集的那斯達克指數在此期間則下跌了1.2%。被稱為「華爾街恐慌指數」的CBOE市場波動率指數（VIX）飆升至20.99的高點。

市場分析指出，川普關稅言論引發對美歐貿易衝突升溫的憂慮。在川普威脅之下，市場出現資金撤離美國資產的情況，美國公債殖利率飆升、美元走貶。丹麥退休基金機構AkademikerPension週二表示，基於對美國債務的財務疑慮，已決定退出美國公債。

關稅作為「非經濟手段」的武器化

川普17日在社群平台「真實社群」（Truth Social）上發文宣布，將對8個北約成員國的美國進口商品加徵遞增式關稅，「直到就全面、完全收購格陵蘭達成協議為止」。他表示，關稅將於2月1日從10%起跳，並於6月1日提高至25%。

隨後，針對法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）不願加入他籌組的加薩「和平理事會」（Board of Peace），川普威脅要對法國葡萄酒與香檳徵收200%關稅。川普還抨擊英國，稱英國政府計畫將設有英美軍事基地的查戈斯群島（Chagos Islands）的主權移交給模里西斯，是「極其愚蠢的行為」。他表示，這正是「一系列以國家安全為由必須吞併格陵蘭島的又一例證」。

Wealthspire首席投資長布拉德·朗（Brad Long）告訴 CNBC，考慮到市場估值與獲利預期已處於「高位」且「預價完美（priced for perfection）」，他對這些最新發展拖累股市並不感到意外。

他表示：「關稅本身並不新鮮，坦白說，格陵蘭或者說本屆政府對格陵蘭的興趣也不是新事。但短期內將關稅武器化，用來達成非經濟、或僅與經濟相鄰的目標，卻是前所未有的。」他補充說：「歐洲在2025年基本上未受關稅衝擊，至少相對而言是如此。但現在，這直接指向美國最親密的一些盟友，這橫跨歐洲的8個國家，面臨10%到25%的關稅。我們某種程度上又回到2025年4月、因川普不確定性與政策轉向所引發的市場波動。」

專家觀點：貿易戰與資本戰

歐洲多國領袖形容川普最新的關稅威脅「不可接受」，並傳出正考慮反制措施，其中法國被指正推動歐盟動用最強而有力的經濟反制工具——「反脅迫工具」（Anti-Coercion Instrument）。

橋水基金（Bridgewater Associates）創辦人達利歐（Ray Dalio）在瑞士達沃斯世界經濟論壇接受CNBC訪問時表示：「在貿易逆差與貿易戰的另一面，是資本與資本戰。如果出現衝突，不能忽視資本戰的可能性……換句話說，人們買入美債的傾向可能不再像以前那樣。」

川普預計於週三（21日）在達沃斯發表講話，他表示已同意在會議期間與歐洲領導人交談，討論他的格陵蘭野心。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）週二向為川普提議接管格陵蘭辯護，表示：「這將阻止任何形式的動能戰爭，那為何不在問題發生前就先行預防？」

分析師：大跌後或現買點

儘管市場動盪，仍有分析師持樂觀態度。花旗股市策略師克羅納特（Scott Chronert）認為，週二的市場拋售為投資者創造了良好的買入機會。

他表示：：「我們的偏好是讓情勢再多發展一段時間，但最終來看，我們認為這裡將出現買進機會。我會說，就我們的觀點而言，仍以美股的基本面架構作為指引，目前沒有理由放棄相當建設性的看法，只是必須持續監控並因應這些日益增長的總體經濟影響。」

克羅納特繼續維持標普500指數7,700點的目標價，這意味著較目前水準有11%的上漲空間。不過要達到這一目標，需要「持續看到超越預期並調升指引的動力（beat-and-raise dynamic）」。

雖然投資者被迫應對年初未預料到的障礙，但克羅納特表示，他相信大環境最終「對美股而言仍會是相當建設性的」。

Ritholtz財富管理公司執行長布朗（Josh Brown）指出美股去年儘管因川普的「解放日」（Liberation Day）公告引發春季回調，但最終仍錄得雙位數成長，投資人應透過投資組合管理來應對軟體股等板塊的下跌。

