川普為緝毒進攻委內瑞拉？專家揭美國「虛偽正義」：這2大利益才是真正核心算盤

​美國3日對委內瑞拉發動「大規模打擊」，逮捕委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子。​美國總統川普聲稱，這些攻擊行動是為阻止毒品流入美國的必要升級手段，並堅稱美國正與販毒集團進行一場「武裝衝突」。對此，財經專家、股人阿勳在臉書發文指出，美國侵襲委內瑞拉，背後這2大利益恐怕才是真正的核心算盤，在國際政治裡，所謂的「正義理由」，往往只是包裝利益的標籤而已。

股人阿勳指出，川普以「打擊毒品販運、封鎖毒梟」作為公開正當性說法，將委內瑞拉政權與跨國毒品集團連結，確實是這一輪美國行動中對外宣稱的主軸之一。但從實際軍事部署規模、選擇目標、以及多位官員與周邊國家領袖的評述來看，石油與地緣戰略利益，恐怕才是真正的核心算盤。

股人阿勳提到，委內瑞拉擁有全球已探明原油儲量第一名，約 3000 億桶左右，遠高於多數中東產油國，因此誰能影響其政權與產能，就能在一定程度上影響全球油價與供應鏈的關鍵節點。這也是為什麼外界普遍質疑：「若真為禁毒，為何不優先處理芬太尼主來源的墨西哥，反而在軍事上大動作壓向委內瑞拉？」

股人阿勳說，當然，委內瑞拉自身政權長期腐敗、經濟崩壞，與毒品走私、犯罪集團盤根錯節，這些結構性問題本身也是真實存在。只是，當一個超強大國選擇以軍事手段、甚至政權更迭來「解決」問題時，遠比談判、制裁與多邊協調更容易滑向「資源掠奪」與權力擴張的老劇本，

股人阿勳強調，這也再次提醒這個世代，在國際政治裡，所謂的「正義理由」，往往只是包裝利益的標籤而已。所謂的談判，本質上比較像是強者宣告遊戲規則、弱者在有限的空間裡挑一個「最不慘的結果」，而不是坐在同一張桌子上共同決定未來。



