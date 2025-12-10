川普無所不在！宏國開票99.4% 川普挺的領先、川普特赦的前總統被通緝

編譯張渝萍／綜合報導

中美洲宏都拉斯選舉開票逾一周，目前已完成99.4%的計票，由川普力挺的阿斯夫拉以40.52%得票率領先另一名中間派候選人納斯拉亞（39.48%），差距僅4.2萬票。兩名候選人均為親台派。

然而，這場原屬於宏都拉斯人民的選舉，卻充滿美國總統川普的影子，不但表明挺阿斯夫拉，還特赦毒販前總統葉南德茲，讓宏國總統卡斯楚批川普干預選舉，稱目前正發生「選舉政變」。而宏都拉斯也通緝被釋放的葉南德茲，讓整場選舉徹底失焦。

獲得美國總統川普支持的「國家黨」候選人阿斯夫拉目前持續領先，以4.2萬票暫居首位。（圖／翻攝自X平台 @ElectionWiz）

開票進度99.4% 川普挺的候選人領先

《衛報》報導指，自宏都拉斯人民11月30日投票以來，計票進展遲緩，選舉委員會網站多次中斷並出現故障，委員會歸咎於系統商問題。

右翼的阿斯夫拉（Nasry Asfura）與中間派的納斯拉亞（Salvador Nasralla），在斷斷續續的開票過程中，不斷互超、逆轉情勢，雙方差距相當小。在目前已開完的 99.4% 的計票進度中，阿斯夫拉以40.52%領先，緊追在後的納斯拉亞則擁有39.48%得票率，差距僅 4.2 萬票。居三的左翼執政黨候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則獲19.29%，遠遠落後。

阿斯夫拉是一名建築大亨，曾任首都德古西加巴（Tegucigalpa）市長，且得到川普的公開支持。川普選前力挺阿斯夫拉，並嗆聲若納斯拉亞或蒙卡達獲勝，將不會與他們合作。

宏國總統批川普介選：「選舉政變」

不僅如此，川普還在選舉前夕宣布特赦毒販前總統、同時也是阿斯夫拉同黨的葉南德茲（Juan Orlando Hernández）。葉南德茲因涉嫌打造「通往美國的古柯鹼超級高速公路」，在美國被判處45年刑期，在川普特赦下，上周已獲釋。

宏都拉斯總統希卡斯楚（Xiomara Castro）在9日記者會上就指控，宏國總統選舉正發生一場「選舉政變」，並譴責「美國總統川普的干預」，「他恐嚇宏都拉斯人民，若他們投票給自由重建黨一位勇敢且愛國的候選人蒙卡達，就得承擔後果」。

卡斯楚稱：「宏都拉斯人民絕不能接受被干預、操縱與勒索所玷污的選舉……主權不可談判，民主不可出讓。」

在談到目前選舉開票情況時，卡斯楚表示，此次投票受到「威脅、強迫、對 TREP（選舉結果傳輸系統）的操控，以及對人民意志的竄改」，但她並未提出任何證據。

先前分析指，川普支持阿斯夫拉，應是因他對現任總統卡斯楚領導的自由重建黨左翼政府一直很反感。川普也可能因納斯拉亞在2021年與自由重建黨聯手對抗國家黨，而對他心生厭惡。

川普可能因納斯拉亞在2021年與自由重建黨聯手對抗國家黨，而對他心生厭惡。（圖／翻攝自X平台 @hondudiario）

儘管納斯拉亞一直明確親美，但川普仍把他和自由重建黨候選人蒙卡達都描繪成共產主義者。

此外，卡斯楚也提到葉南德茲獲釋事件，「華盛頓的保守派決定與毒品販運與有組織犯罪結盟。」

葉南德茲獲釋後 宏國發國際通緝

報導指，葉南德茲的運毒案是經長期調查後，直到去年才在美國定罪，甚至調查的重要階段還是在川普首任任期內。但川普則批對葉南德茲的判決是「拜登政府陰謀」。

川普1日晚間正式特赦宏都拉斯前總統葉南德茲，葉南德茲已出獄。（圖／翻攝自X平台 @KobeissiLetter）

葉南德茲2014至2022年間擔任宏都拉斯總統，美國曼哈頓檢察官指控，在他任內，宏國成為從南美（包括哥倫比亞與委內瑞拉）運往美國的古柯鹼主要轉運站。去年遭美國聯邦法官判處45年刑期與800萬美元罰款。

宏都拉斯檢察總長、卡斯楚政府盟友塞拉亞（Johel Zelaya）8日即下令立即執行針對葉南德茲的國際逮捕令。葉南德茲上周自西維吉尼亞州聯邦監獄獲釋後，便行蹤不明。

根據CNN報導，塞拉亞8日在X上表示，他已要求政府機構以及國際刑警組織（Interpol）逮捕葉南德茲，他被控涉及洗錢與詐欺。

塞拉亞表示：「我們的國家長期遭受腐敗的觸手與犯罪網絡的傷害，這些問題深刻地影響了我們的國家生活。」

他的貼文附上一份最高法院的逮捕令影本，日期為11月28日，也就是川普宣布將特赦葉南德茲的同一天。川普特赦的舉動在美國與宏都拉斯均引發兩黨批評。

