川普爆嚴厲語氣警告「別來添亂！」 高市早苗聽後「情緒相當低落」

消息人士透露，川普曾以嚴厲語氣警告高市早苗：「（中美）正努力把事情處理好，別來添亂。」（圖／翻攝畫面）

日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」稱台海若爆發武力衝突，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，引發中國跳腳。根據中國官媒《環球時報》引述日本《北海道新聞》14日報導，消息人士透露，在談及中美以及中日關係時，美國總統川普曾對日本首相高市早苗警告「別來添亂」。

日本首相高市早苗（左）台灣有事論引發中日關係緊張。（圖／翻攝自X平台 @JPN_PMO）

根據《環球時報》引述日本《北海道新聞》14日報導，高市早苗11月7日發表涉台言論，暗示武力介入台海可能性，中日關係趨於惡化。而高市的表態也令美方感到不快，當地時間11月25日，美國總統川普與日本首相高市早苗通電話。消息人士透露，在談及中美以及中日關係時，川普曾以嚴厲語氣警告高市早苗：「（中美）正努力把事情處理好，別來添亂。」日本首相官邸消息人士透露，高市早苗在通話後「情緒相當低落」。

消息人士透露，川普曾以嚴厲語氣警告高市早苗：「（中美）正努力把事情處理好，別來添亂。」（圖／翻攝自白宮X）

11月26日《華爾街日報》也曾獨家報導，稱「川普要高市不要挑釁北京當局」。不過日本內閣官房長官木原稔隔天回應，會談詳細內容屬外交事務不便透露，但必須澄清《華爾街日報》報導中關於台灣議題的描述「完全不符事實」，強調川普並未建議日本在台灣主權問題上挑釁中國。

