川普爆料吹牛老爹拜託他赦免 只是人家還耿耿於懷

吹牛老爹被川普爆料，表示寫信跟他要求總統赦免令，但顯然川普還記得當初出馬競選被批評的不愉快。（東方IC）

在接受《紐約時報》的訪問中，川普突然爆料，表示爆發許多性醜聞的音樂人吹牛老爹（Sean “Diddy” Combs），曾主動寫信給他、拜託他赦免。不過當進一步詢問到底這封信的內容是在寫什麼，川普卻回：「你們想看那封信嗎？」

儘管吹牛老爹被控性販運、敲詐勒索罪名不成立，但賣淫罪成立，去年10月被判刑要坐牢50個月。把之前他被收押、關進看守所的日子扣除的話，吹牛老爹也要坐上36個月的牢。

不過這不是頭一回川普談到吹牛老老爹，去年5月當吹牛老爹的官司成為熱門頭條時，他就公開回答過媒體的詢問，「我沒見過他，我已經很多年沒有跟他講到話了。我不曉得發生什麼，我當然會弄清楚事情真相。假使有人受到虐待的話，這些人喜歡或不喜歡我其實都是其次。」

但是時間倒回到2012年，當時川普公開宣稱吹牛老爹是他的朋友，對此他回應是「過去人家是真的很喜歡我。」可是當川普2016年出馬競選美國總統的時候，他們的交情就因此破裂了，川普說當時吹牛老爹講了些很不入流的話來批評他，「我跟他相處很好，他看起來人也很不錯，但我不瞭解他：「只是當我出馬競選的時候，他充滿了敵意。這真的很糟…」回到現在，川普也表示，非常清楚對方想要請他發佈赦免令，「我知道他們在考慮這個可能性，我想他們就快要把話說出來了。」

儘管去年10月吹牛老爹逃過了刑期較重的罪名不成立，本質上算是輕判，但川普對此評論說：「我猜他一半是無罪的，但我不知道他們在做什麼，還是在牢裡弄些什麼花樣。他正在慶祝官司勝利，但我不覺得那是什麼勝利。」吹牛老爹預計在2028年5月25日服完刑期出獄。

