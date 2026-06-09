川普爆罵納坦雅胡「他媽的瘋子」 范斯：以色列目標不等於美國國家利益

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美國副總統范斯（JD Vance）6月8日針對美國與以色列的外交關係發表談話，此時正值總統川普與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的夥伴關係據報出現緊張跡象。



范斯在接受新聞節目《Jesse Watters Primetime》訪問時表示：「以色列與美國有許多共同利益，但也存在利益分歧的情況。」他進一步指出，「總統（川普）在這一點上非常明確，雖然以色列有其自身目標，但美國在伊朗問題上的主要目標，是確保伊朗不會擁有核武器。」

美國、以色列緊張關係升溫



這番發言背景是，近期美國情報報告顯示，以色列對參與美伊和平談判的美國談判人員進行監視，引發關注。據報被監視者包括五角大廈最高政策官員艾布里奇．科爾比（Elbridge A. Colby），以及川普首席談判代表史蒂夫．威特科夫（Steve Witkoff）。

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此外，川普最近也證實曾在電話中對納坦雅胡使用「他媽的瘋子」等強烈字眼，原因是對以色列在黎巴嫩的軍事行動不滿，這暴露了兩位領導人之間罕見的裂痕。

隨著以色列與美國官員在伊朗談判方針上緊張關係升溫，五角大廈已將以色列列為首要反情報威脅。范斯承認以色列的安全關切仍然重要，但強調美國對伊朗的政策始終以美國國家利益為依歸。

范斯說：「過去一年半，我們已經創造了必要的空間，總統（川普）相信──我也認為他正確──我們能夠達成伊朗核問題的長期解決方案。」他接著表示，「以色列可能喜歡這個方案，也可能不喜歡，但從根本上來說，我們認為這符合美國的最佳利益。」

以色列與伊朗在經歷一個動盪周末後，暫停了軍事交火。該周末始於以色列國防軍對川普脆弱的中東停火協議施壓。此次伊朗與以色列互相攻擊對方，和以色列在黎巴嫩南部持續對真主黨動武有關。

「每個人都總是試圖耍其他人」



范斯在節目中表示，談判正顯示出進展跡象，伊朗已提出「實質內容」，並認為延長衝突並不符合德黑蘭的最佳利益。他告訴福斯新聞：「伊朗人不希望這場戰爭繼續下去，這不符合他們的利益，我認為他們正走向談判桌，提出一些實質的東西。」

當福斯新聞主持人傑西．瓦特斯（Jesse Watters）詢問范斯是否認為伊朗試圖在談判桌上「耍」美國時，范斯回應：「每個人都總是試圖耍其他人，我不假設任何人會善意行事。」

范斯對達成中東和平協議表達樂觀，同時強調必須有強而有力的監控與查核機制，以確保伊朗履行核協議承諾。他說：「我們深度參與這些談判，我們的態度是：完成總統的使命，但長期驗證伊朗是否遵守協議。這是艱鉅任務，但總統已讓我們處於有利位置來達成。」

指出歐巴馬時期伊朗核協議的最大問題



他還指出，歐巴馬時期伊朗核協議的最大問題，就是缺乏適當的查核機制來確保伊朗永遠無法製造核武器。

范斯強調，如果美伊達成協議，將是美國人民的重大勝利，他形容「如果我們達成這項協議，這將是美國人民的全壘打勝利」。



責任編輯：許詠翔



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