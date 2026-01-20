川普爭議連發! 主播指：他支持度跌破地板 說謊被踢爆、酬庸也金主被爆料

知名新聞主持人瑞秋．瑪多（Rachel Maddow）在節目中表示，川普是「歷史性不受歡迎的總統」。 圖：翻攝自 X Occupy Democrat

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）近期面臨輿論風暴，X《Occupy Democrats》指出，知名新聞主持人瑞秋．瑪多（Rachel Maddow）在節目中表示，川普是「歷史性不受歡迎的總統」。她表示，從民調數據可見，川普的支持度「跌破地板、跌進地下室，甚至鑽進基岩」，尤其在無黨派選民間支持度大幅流失。瑪多強調，川普作為政治領袖「幾乎前所未見地遭到厭惡」，而這種反對不僅體現在民調上，也反映在街頭抗議行動中。她形容，針對川普的抗議是大規模、多元、持續、廣泛且非暴力的運動，具有「無限成長潛力」，並直言川普政府「完全無法應對這些抗議，只能假裝它們不存在」。

瑪多指出，這些抗議被視為站在歷史與美國價值的一方，正吸引更多不同族群加入，使反對川普的力量呈現「龐大、有機、成長且可持續」的態勢，並稱在政治學上，這種民意反對力量是對抗專制者「最接近魔法的武器」。

美國多地近日持續爆發大規模抗議行動，矛頭直指移民與海關執法局（ICE）近月來加強執行的反移民突擊行動，川普想引用叛亂法來對付這些「暴民」。

此外，X 《rainbow7852》披露，川普曾就《叛亂法》使用情況公開說謊，聲稱「48% 的總統都用過《叛亂法》，老布希總統用了28次」，但實際上僅約 22% 的總統曾使用該法，老布希也僅使用過一次，而自 1968 年詹森總統後，幾乎無人再動用此法。

同一消息來源還指出，波多黎各前總督旺達．巴斯克斯．加塞德因涉收賄遭起訴，被指控行賄她的億萬富翁銀行家之女曾向 MAGA 組織捐贈 350 萬美元，川普隨後卻赦免 2 人，引發外界質疑。

YouGov 民調顯示，對於川普曾提及「取消選舉」的說法，31% 的共和黨支持者表示支持，38% 反對。X 帳號《方舟子》評論指出，這正是川普敢於走向獨裁的民意基礎，並形容共和黨為「專制主義黨」。

在外交與經濟層面，《金融時報》 1 月 16 日報導，美國在川普政府下完成首筆委內瑞拉石油銷售交易。報導提及，國際大宗商品貿易公司 Vitol 為此次交易受益者之一，而該公司一名高級交易員曾向川普支持的政治行動委員會捐贈約 600 萬美元。

《紐約時報》則報導，烏克蘭已將一處大型國有鋰礦的開發權授予一個財團，成員包括川普長期好友羅納德．S．勞德，以及一家與美國有關聯的能源公司 TechMet。烏克蘭官員表示該財團憑藉技術優勢勝出，但相關交易仍須內閣批准。

