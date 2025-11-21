川普版俄烏和平計畫要求「割地裁軍」 澤倫斯基謹慎回應：將與美共商細節

2025年11月20日，烏克蘭總統澤倫斯基（左）接待到訪的美軍陸軍部長德里斯科。烏克蘭總統新聞室／路透社



烏克蘭總統澤倫斯基週四（11/20）與到訪的美軍官員會談，討論美國總統川普政府擬議的「28點俄烏和平計畫」。他會後表示，將與美方合作擬定計畫細節。先前有消息稱，該計畫草案要求烏克蘭割地裁軍，恐危及烏克蘭的獨立性，歐洲國家與許多烏克蘭官員都不支持。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）與美軍陸軍部長德里斯科（Daniel Driscoll）率領的代表團在基輔會面後，於社群平台Telegram發文稱：「我們的團隊（烏克蘭與美國）將共同制定計畫要點，以結束戰爭。我們已準備好積極、誠實且及時地展開工作。」

英國廣播公司（BBC）報導，澤倫斯基將與川普（Donald Trump）通話討論計畫內容。

「28點俄烏和平計畫」是近幾週來由美國與俄羅斯的官員共同擬定，內容迄未公開。烏克蘭總統辦公室週四證實，澤倫斯基已收到計畫草案。

澤倫斯基在週四的每日演說中表示，烏克蘭不會干擾任何外交努力，「烏克蘭需要和平，會盡一切努力，不讓世上任何人說我們顛覆民主」。他也表示，不會發表任何「輕率」聲明。

澤倫斯基說：「當前的首要之務，就是與美國及所有夥伴國家建立一套建設性的民主程序。對我國軍隊、我們計劃好的防衛行動與深入打擊提供穩定支持，是非常重要的。」

《衛報》報導，在澤倫斯基發表這番謹慎談話前，部分烏克蘭官員對「28點俄烏和平計畫」曾表達憤怒不滿，認為內容「荒唐」且不可接受。

據多家媒體報導，「28點俄烏和平計畫」的主要起草人是川普的特使魏科夫（ Steve Witkoff）與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的親近盟友德米崔耶夫（Kirill Dmitriev），擬議過程並未諮詢烏克蘭的意見，而川普已同意計畫內容。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）週四則回應稱，和平計畫制定過程曾與烏克蘭前國防部長烏梅洛夫（Rustem Umierov）討論。李威特宣稱，烏梅洛夫做了部分調整後，已同意計畫草案中的大部分內容。但李威特也表示，計畫草案仍可能有變動。

根據美聯社、Axios等媒體報導，和平計畫的內容與俄羅斯2022年2月甫入侵烏克蘭時所提條件幾乎一致：要求基輔放棄烏東頓巴斯地區，包括目前仍由烏軍控制的頓巴斯北部。

該計畫也要求烏克蘭將軍隊規模減半，並放棄所有長程飛彈，這些飛彈可用於攻擊俄羅斯軍事目標。此外，該計畫禁止所有外國軍隊駐紮烏克蘭，雖允許美國提供安全保障，但未說明詳情。

該計畫也要求烏克蘭恢復俄語及俄羅斯東正教教會的官方地位，這是克里姆林宮的長期要求。

部分烏克蘭官員認為，若同意該計畫，烏克蘭將不再是獨立國家。

