川普版和平方案引烏克蘭跳腳！歐洲三強拋修正版「28 點和平方案」

[Newtalk新聞] 美國川普政府日前提出「28 點烏克蘭和平計畫」，試圖推動俄烏戰爭的全面停火，但多項涉及烏克蘭主權、領土的內容卻引發廣泛的爭議。近期，英與法、德三國組成的「歐洲三強」（E3）提出「對應版和平計畫」，針對美國方案進行刪減或修改，試圖在提升歐洲國家對和平協議參與度的同時，進一步保障烏克蘭的利益。

中國《紅星新聞》報導，在美國川普政府推出「28 點烏克蘭和平計畫」後，包含烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）在內的歐洲國家領導人先後宣布將與川普展開會談，並針對和平計畫中針對領土、主權的議題展開討論。

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）也於上周六（22 日）接受訪問時，強調和平條約必須獲得烏克蘭與其歐洲夥伴的同意，「不能由少數大國越過當事國家擅自決定」。

《路透社》周日（23 日）報導，宣稱英國與法國、德國共同針對美國的「28 點烏克蘭和平計畫」展開討論並進行修改，合作推出歐洲版的「28 點烏克蘭和平計畫」，試圖協助烏克蘭爭取利益。在詳細比對美國與歐洲版的「28 點烏克蘭和平計畫」後，該報導認為，美國與歐洲在針對烏克蘭的軍事保證、領土與主權問題上存在較大的差異。

美國和歐洲版有哪些不同？

其中，並美國計畫由歐洲國家與烏克蘭、俄羅斯共同簽署「全面的互不侵犯條約」，取代原先美國版本的「成立美俄聯合安全工作小組以敦促協議執行」。但歐洲版則希望由「北約」代替歐洲國家，攜手解決俄羅斯與烏克蘭之間的爭議，並提出由美國擔任俄烏兩國調解員的角色。

同時，歐洲版也呼籲向烏克蘭提供「強而有力」的安全保障，與美國版「可靠的」安全保障形成鮮明對比。與此同時，歐洲版也刪除了美國「預期俄羅斯將不入侵鄰國，而北約也不再進一步擴張」的表述。

另外，歐洲版也將和平時期烏克蘭武裝部隊規模從 60 萬上調至 80 萬，並強調，北約僅在「和平時期」不向烏克蘭部署永久性部隊（原本川普方案：北約同意不在烏克蘭境內駐軍）；針對烏克蘭加入北約的議題，與表態堅決不接納烏克蘭的美國版不同，歐洲版認為應取決於北約各國的共識，「只是目前北約內部仍不存在這種共識」。

歐洲版和平協議也延續美國版利用被俄羅斯被凍結資產的條約，但刪除了「美國主導烏克蘭重建與投資項目」以及「成立俄美投資基金」的相關表述，試圖阻止美國藉由相關條約獲利。同時，歐洲版也大幅刪改了美國和平協議中針對領土問題的表述，宣稱將讓烏克蘭與俄羅斯從接觸線開始進行土地交換談判，拒絕在談判完成前承認俄羅斯對烏克蘭領土的控制權。

烏克蘭對和平協議的態度？

針對歐洲國家提出的「歐洲版和平協議」，澤連斯基表示歡迎，認為相關計畫將能在推動和平停火時，協助捍衛烏克蘭領土與主權。基輔莫希拉學院政治學教授奧列克西．哈蘭（Olexiy Haran）也針對相關話題發表評論，認為烏克蘭民眾將「壓倒性的拒絕美國方案，全力支持歐洲版和平協議」。

哈蘭強調，雖按照前線所佔領土狀況凍結邊界是一個艱難的決定，但大多數烏克蘭民眾仍能接受，「我們絕不可能同意割讓土地」。

