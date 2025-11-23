川普版和平計畫不只逼烏克蘭割地限武! CNN揭｢俄羅斯處處埋伏筆｣

有外媒指出，雖然川普(右)多次強調將對俄羅斯實施制裁，迫使普丁(左)與澤連斯基進行談判，但川普就任至今仍尚未對俄羅斯實施任何新制裁。 圖：翻攝自 騰訊網 藍星筆記

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）上任後力促烏俄停火卻遲無進展，近日則向烏克蘭提交立場傾向俄羅斯的28點和平計畫，要求基輔做出多項讓步，引發國際譁然。美國有線電視新聞網（CNN）指出，草案大部分內容都與俄羅斯在2022年伊斯坦堡談判時所持立場極為類似，現在重新提出，關鍵之一是時間點對俄國有利，而且莫斯科在草案內容裡還埋下多個伏筆。

CNN報導提到，俄國在2022年伊斯坦堡談判時便要求烏克蘭在憲法中放棄加入北大西洋公約組織（NATO）、去納粹化、保證中立，並限制武裝力量規模，如同要求烏克蘭投降。現在，由於俄軍在戰場上有所斬獲，烏克蘭正面臨內部動盪，歐洲對援助基輔似乎後繼無力及川普對諾貝爾和平獎展現的強烈渴望，克里姆林宮正試圖讓這些舊的內容看起來像是新的。

美國提出的28點和平計畫草案提議將目前由烏克蘭控制的頓巴斯東部區域劃為「非軍事緩衝區」，但在技術上屬於俄羅斯，這形同將其交給俄國的「平民」勢力，符合莫斯科一貫策略，即利用民兵滲透領土、煽動親俄民意反抗。其次，表面上看來，動用1000億美元遭凍結的俄羅斯資產來重建烏克蘭，似乎是俄國做出讓步。

然而，烏克蘭受破壞最嚴重的地區都在俄軍佔領之下，這筆資金將由莫斯科依照自己的條件來進行重建。美國將分得一半的重建利潤，部分資金用於美俄共同計畫，莫斯科能從中重新獲得大量資金的空間極大。草案還提議全面解除國際制裁，這本身就對俄國具有龐大的財務利益。

草案還包括要求烏克蘭在協議簽署後100天內舉行選舉。在大多數評估中，此事在技術上難以達成，結果勢必是一場倉促且執行不佳的選舉，產生一個合法性遭到質疑的政府，並提供一個足以讓莫斯科再次以其所偏好的候選人，進行假訊息與操弄的巨大空間。

另一方面，草案中的若干語句模糊不清，有些似乎是從俄語或烏克蘭語匆促翻譯而來，並包含多個「回彈」（snapback）條款。例如，其中一條寫道：若烏克蘭在無正當理由下向莫斯科或聖彼得堡發射飛彈，安全保證將被視同無效。這是一條極為重要且解釋空間相當大的條款，俄羅斯與烏克蘭對何為「正當理由」的理解，必然截然不同。

