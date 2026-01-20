川普版聯合國即將成立？法國表明不參加

法國總統馬克宏拒絕美國總統川普邀請參加和平理事會。路透社資料照片



美國總統川普帶頭組成的「和平委員會」最快將在本週四（1/22）正式成立。雖然該組織原是為了加薩過渡治理而設立，但外界擔心，川普有意藉此取代聯合國的地位。法國政府週一（1/19）證實，法國總統馬克宏已經拒絕加入「和平理事會」。

美國廣播公司（ABC）報導，根據網路流傳的一份邀請函，川普有意在瑞士達沃斯參加世界經濟論壇期間宣布「和平委員會」（Board of Peace）正式成立，而最快的宣布時間為本週四。

川普政府上週五（1/16）公布加薩和平委員會執行理事會創始成員名單，其中包括川普女婿庫許納（Jared Kushner）、美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）、川普特使魏科夫（Steve Witkoff）、前英國首相布萊爾（Tony Blair）等7人。

聯合國安理會去年11月中通過決議案，授權成立加薩理事會負責以哈停火後的加薩過渡治理監管。但川普政府在該組織成立憲章中並未列入「加薩」（Gaza）名稱，而是泛指所有衝突地區。憲章同時賦予擔任主席的川普有著絕對否決權，還能隨時自行任命接任主席。有分析認為，川普寫藉著成立以他為尊的國際組織，取代現有的聯合國角色。

歐洲版「Politico」報導指出，法國官員證實，受邀參加該委員會的法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）已拒絕加入。

法國外交部長巴霍（Jean-Noël Barrot）表示，美國提出的「和平委員會」章程草案憲章「遠超出治理加薩框架」，他同時質疑川普擁有過大權力。巴霍說：「這與聯合國憲章精神有著極大的落差。」

根據「和平委員會」草案，成員國任期不得超過3年，但若在憲章生效首年向該理事會提供逾10億美元，則不受3年任期限制。

加拿大總理卡尼（Mark Carney ）表示，加拿大會接受邀請入會，但不會支付10億美元。

據報導，川普政府還邀請了德國、英國、阿爾巴尼亞、阿根廷、埃及、匈牙利、波蘭、印度、土耳其和越南等國加入。

值得關注的是，正出兵攻打烏克蘭的俄羅斯總統普丁也收到川普的邀請函。

波蘭總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）週一表示，他正在考慮是否加入該委員會，並特別指出普丁也受邀，而他勢必會是「和波蘭總統意見相左的成員」之一。

波蘭總統話說得含蓄，並未像法國政府一樣直接回絕邀請。Abc新聞報導指出，部分歐洲領導人正在思考該如何不冒著激怒川普的風險，婉拒參加該委員會。

歐洲各國近來因格陵蘭問題而與川普陷入緊張狀態，但歐洲又急需美國支持烏克蘭抵抗俄羅斯。

