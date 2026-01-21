「川普版聯合國」成員+1！以色列同意加入「和平委員會」

以色列總理納坦雅胡今表示，已同意接受美國總統川普邀請，加入其主導的「和平委員會」（Board of Peace），此前，納坦雅胡曾對該委員會執行委員會組成存有疑慮，尤其不滿包含區域對手土耳其。

綜合外媒報導，納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室在聲明中指出，已正式接受川普（Donald Trump）邀請，但並未進一步說明以方立場是否因委員會成員調整而有所改變。

「和平委員會」最初由川普構想為一個小型的世界領袖團體，主要負責監督加薩停火計畫。然而，隨著白宮規劃擴大，該機制逐漸發展為更具全球性的架構。川普不僅向數十個國家發出邀請，還暗示該委員會未來可能調解其他國際衝突，形同一個「準聯合國安理會」。

川普預計22日在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇（WEF）期間，正式對外說明「和平委員會」的相關細節。目前該委員會的正式章程尚未公布，但根據媒體掌握消息顯示，實權高度集中在川普手中，草案並指，若提供10億美元（約316億台幣）的資金挹注，將可獲得永久成員資格。

