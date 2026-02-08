「川普版聯合國」首次領袖級會議將召開！路透：19日華府登場

美國政府官員7日證實，由美國總統川普（Donald Trump）主導成立的「和平委員會」（Board of Peace），將於19日舉行首次領袖級會議，地點位於華盛頓特區的美國和平研究所。

美國總統川普。（圖／路透社）

《路透社》引述美國官員證實，「我們可以確認，和平委員會會議已排定於19日舉行。」至於會議議程與出席名單，該官員未進一步說明，並將相關問題轉交白宮處理。

報導指出，這場會議除討論國際衝突議題，也將同時作為加薩重建的募款會議。報導指出，川普政府希望透過該平台，為戰後加薩的穩定與重建籌集國際資金。

報導表示，目前確認匈牙利總理奧班（Viktor Orban）將出席，他7日在一場造勢活動表示，他將前往華府參加會議，「我將在2週內前往華盛頓，出席和平委員會的會議。」

川普於1月下旬宣布成立和平委員會，並親自擔任主席，宣稱該機制將致力於「解決全球衝突」。不過，部分外交與國際法專家警告，此舉可能削弱聯合國在衝突調解與國際治理上的既有角色。

